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Проектировал три минские площади и идеальные деревни. Рассказываем о знаменитом архитекторе

11.11.2019 15:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

110 лет назад, 11 ноября 1909 года, родился белорусский архитектор Георгий Заборский. Среди его работ — обелиск на площади Победы, старое здание музея истории Великой Отечественной войны, кинотеатр «Пионер» и Суворовское училище. Вашему вниманию — редкие кадры из архива кинофотофонодокументов.


Георгий Заборский (в центре). Скриншот видео

Георгий Заборский — коренной минчанин. Его отец работал бухгалтером Московско-Брестской железной дороги.

Образование он получил в Москве — во Всероссийской академии художеств. В первые дни ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен и попал в госпиталь. Именно там Заборский нарисовал серию эскизов, которые стали основой обелиска, возведенного на площади Победы в Минске.

И это не единственный вклад архитектора в развитие белорусской столицы. Он принимал участие в проектировании трех столичных площадей (теперешние Независимости, Октябрьской и Победы), проектировал жилую застройку на улице Ленина, кинотеатр «Пионер» и дом для семьи Якуба Коласа (теперь в нем находится мемориальный музей классика).

А в 1964-м Заборский по собственному желанию перешел в проектный институт «Белгипросельстрой». Застройка колхоза «Красная Смена» Любанского района, поселка Вертелишки в Гродненском районе (центр колхоза «Прогресс») — это его заслуга.

На видео, которое мы предлагаем вашему вниманию, можно увидеть минские проекты Заборского (съемка начала 1970-х годов), а также его работы для белорусской деревни. Кто знает, если бы такая инфраструктура была построена повсеместно, возможно, люди бы массово не уезжали из деревень?..

Сам архитектор прожил долгую жизнь. Он умер в 1999 году. Одной из последних его работ стал проект памятника жертвам массовых репрессий в Куропатах.

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 19, 1967 г., режиссер М. Заслонова, операторы В. Орлов, Ю. Иванцов, Г. Лейбман, Е. Соколов, В. Шаталов; Минская студия научно-популярных и хроникально документальных фильмов.

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 12, 1971 г., режиссер Р. Ясинский, операторы Ю. Иванцов, Ф. Осипов, И. Пикман, В. Пужевич, А. Шафран, Г. Шингер, Н. Южик; киностудия «Беларусьфильм».

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 12, 1975 г., режиссер В. Шелег, операторы Ю. Иванцов, В. Куприянов, Л. Слобин, В. Цеслюк; киностудия «Беларусьфильм».

Киножурнал «Сельская гаспадарка Беларусі», № 2, 1977 г., режиссер В. Стрельцов, оператор Г. Хлобыстов; киностудия «Беларусьфильм».

Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

 
Теги: Минск
 
 
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110 лет назад, 11 ноября 1909 года, родился белорусский архитектор Георгий Заборский. Среди его работ - обелиск на площади Победы, старое здание музея истории Великой...
 
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