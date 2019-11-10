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Проектировал три минские площади и идеальные деревни. Рассказываем о знаменитом архитекторе
11.11.2019 15:06 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
110 лет назад, 11 ноября 1909 года, родился белорусский архитектор Георгий Заборский. Среди его работ — обелиск на площади Победы, старое здание музея истории Великой Отечественной войны, кинотеатр «Пионер» и Суворовское училище. Вашему вниманию — редкие кадры из архива кинофотофонодокументов.
Георгий Заборский — коренной минчанин. Его отец работал бухгалтером Московско-Брестской железной дороги.
Образование он получил в Москве — во Всероссийской академии художеств. В первые дни ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен и попал в госпиталь. Именно там Заборский нарисовал серию эскизов, которые стали основой обелиска, возведенного на площади Победы в Минске.
И это не единственный вклад архитектора в развитие белорусской столицы. Он принимал участие в проектировании трех столичных площадей (теперешние Независимости, Октябрьской и Победы), проектировал жилую застройку на улице Ленина, кинотеатр «Пионер» и дом для семьи Якуба Коласа (теперь в нем находится мемориальный музей классика).
А в 1964-м Заборский по собственному желанию перешел в проектный институт «Белгипросельстрой». Застройка колхоза «Красная Смена» Любанского района, поселка Вертелишки в Гродненском районе (центр колхоза «Прогресс») — это его заслуга.
На видео, которое мы предлагаем вашему вниманию, можно увидеть минские проекты Заборского (съемка начала 1970-х годов), а также его работы для белорусской деревни. Кто знает, если бы такая инфраструктура была построена повсеместно, возможно, люди бы массово не уезжали из деревень?..
Сам архитектор прожил долгую жизнь. Он умер в 1999 году. Одной из последних его работ стал проект памятника жертвам массовых репрессий в Куропатах.
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110 лет назад, 11 ноября 1909 года, родился белорусский архитектор Георгий Заборский. Среди его работ - обелиск на площади Победы, старое здание музея истории Великой...
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