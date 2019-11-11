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Самолет в США садится на обледеневшую полосу. Посмотрите, как это было
12.11.2019 09:51 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самолет Embraer 145 авиакомпании American Airlines выполнял рейс из штата Северная Каролина в Чикаго. Во время посадки один из пассажиров снял на видео, как лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы,
Причиной такой экстремальной посадки стал снежный шторм, из-за которого полоса обледенела.
Самолет не смог приземлиться с первого раза. Пилоты некоторое время кружили над аэропортом, после чего зашли на вторую посадку, во время которой случилось ЧП.
Никто из пассажиров не пострадал.
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Самолет Embraer 145 авиакомпании American Airlines выполнял рейс из штата Северная Каролина в Чикаго. Во время посадки один из пассажиров снял на видео, как лайнер выкатился за...
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