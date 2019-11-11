Самолет в США садится на обледеневшую полосу. Посмотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

Самолет Embraer 145 авиакомпании American Airlines выполнял рейс из штата Северная Каролина в Чикаго. Во время посадки один из пассажиров снял на видео, как лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пишет Simple Flying.

Причиной такой экстремальной посадки стал снежный шторм, из-за которого полоса обледенела.

Самолет не смог приземлиться с первого раза. Пилоты некоторое время кружили над аэропортом, после чего зашли на вторую посадку, во время которой случилось ЧП.

Никто из пассажиров не пострадал.