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«При ядерном нападении можно было спрятаться на недели». Посмотрите на секретный бункер российского МИД

12.11.2019 15:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Секретное хранилище российского МИДа расположилось на глубине 43 метра в Замоскворечье. С 1961-го по 2005-й годы здесь лежали 120 тонн документов. Вывезли все эти бумаги из-за того, что бункер стало подтапливать. А рассекретили хранилище только в прошлом году. Теперь здесь работает фортификационный музей, сообщается в сюжете канала NDT.

Видео: NTDRussian

— Хотя бункер рассекречен, но то, что в нем лежало — полный перечень названий документов — мы не узнаем ещё, возможно, лет 20−30. Они до сих пор являются государственной тайной, — говорит Дмитрий Юрков, научный руководитель музея «Бункер-703».

Бункер начали строить в 1948-м. Соблюдалась строгая секретность. Москвичи даже не догадывались, что живут над шахтами и тоннелями. Общая площадь подземных помещений — примерно 1000 квадратных метров.

— Для внешнего мира это были реставрационные мастерские. Такое маскировочное слово — скучное, унылое. Когда кто-то в ворота стучался, спрашивал, что здесь, ему говорили: «Реставрационные мастерские. Не мешайте работать, — объяняет Дмитрий Юрков.

В бункере работали 12 сотрудников, которые отвечали за охрану документов. Здесь также трудились засекреченные эксперты.

В случае ядерного нападения в бункере можно было спрятаться на несколько недель. Главный вход в подземелье защищён мощной дверью.

— То, что мы сейчас видим — это главный вход на объект, первый рубеж обороны. Дверь противоударная. Она рассчитана на то, что при ядерном взрыве над городом снесёт маскирующий домик, ударная волна затечёт сюда и упрётся в эту десятитонную махину, — говорит Юрков.

Хотя бункер, окружённый подземными водами, подтопляет, но вентиляционная система по-прежнему исправна. При этом бывшее хранилище никак не реставрируют.

«Наша главная идея — сохранить его в том состоянии, в котором нашли. Поэтому мы не хотим его красить и полировать поверхности. Мы хотим сохранить все так, как было в 2018 году. Именно это людям интересно увидеть, — объясняет экскурсовод Виктор Баранов.

По выходным экскурсии проводят до самой ночи.

 
 
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Секретное хранилище российского МИДа расположилось на глубине 43 метра в Замоскворечье. С 1961-го по 2005-й годы здесь лежали 120 тонн документов.
 
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