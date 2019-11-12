«Половые органы не оголялись». Художника, протестовавшего против цензуры, попытались привлечь к уголовной ответственности

Источник материала: Tut.by

3 октября художник Алексей Кузьмич пришел на открытие выставки в Национальный центр современных искусств в плаще на голое тело (который потом сбросил). Перед этим он выпил таблетку виагры и прикрыл себя вывеской с надписью «Министерство культуры». Протест против цензуры оценили не все — на художника подали в суд. Ответ на эту жалобу Алексей Кузьмич опубликовал в своем фейсбуке.



Фото: instagram.com/art_kuzmich

Как следует из документов, гражданка О.А. Иноземцева потребовала привлечь Кузьмича к уголовной ответственности за «грубое нарушение общественного порядка».

УВД администрации Советского района Минска провело проверку, в результате которой отказалось от возбуждения уголовного дела. Соответствующее извещение датировано 11 ноября.

Также Кузьмич получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое датировано еще 17 октября.

— В ходе опроса [идет перечень фамилий] установлено, что половые органы Кузьмичом А. А. не оголялись и присутствующим не демонстрировались, режим работы и проведения выставки, а также общественный порядок действиями Кузьмича А. А. нарушены не были.

Как утверждается в документе, в связи с этим отсутствует состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Но усматривается состав административного нарушения по статье 17.1 Кодекса об административных нарушениях.

Речь идет об «оскорбительном приставании к гражданам и других умышленных действиях, нарушающих общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающихся в явном неуважении к обществу». Это влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.