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«Половые органы не оголялись». Художника, протестовавшего против цензуры, попытались привлечь к уголовной ответственности
12.11.2019 22:27 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 октября художник Алексей Кузьмич
Как следует из документов, гражданка О.А. Иноземцева потребовала привлечь Кузьмича к уголовной ответственности за «грубое нарушение общественного порядка».
УВД администрации Советского района Минска провело проверку, в результате которой отказалось от возбуждения уголовного дела. Соответствующее извещение датировано 11 ноября.
Также Кузьмич получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое датировано еще 17 октября.
— В ходе опроса [идет перечень фамилий] установлено, что половые органы Кузьмичом А. А. не оголялись и присутствующим не демонстрировались, режим работы и проведения выставки, а также общественный порядок действиями Кузьмича А. А. нарушены не были.
Как утверждается в документе, в связи с этим отсутствует состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Но усматривается состав административного нарушения по статье 17.1 Кодекса об административных нарушениях.
Речь идет об «оскорбительном приставании к гражданам и других умышленных действиях, нарушающих общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающихся в явном неуважении к обществу». Это влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.
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«Половые органы не оголялись». Художника, протестовавшего против цензуры, попытались привлечь к уголовной ответственности
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