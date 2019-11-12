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9-летний вундеркинд из Нидерландов получит диплом университета

13.11.2019 07:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самым юным обладателем диплома о высшем образовании вскоре станет 9-летний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов, который через несколько месяцев окончит Технический университет Эйндховена.

Пока самым юным обладателем диплома о высшем образовании является американец Майкл Карни, ставший выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.

Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад.

Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании. 

После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников.

IQ ребенка равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам самого Лорана, его любимый предмет — математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру.

В будущем, по его словам, он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама. По словам Лорана Симонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей.

Мама Лорана Симонса родом из Бельгии, отец — голландец. Мальчик родился в Бельгии, потом семья перебралась в Нидерланды. По словам родителей, они довольно рано поняли, что у них в семье растет вундеркинд. По рассказу отца Лорена, его сын не особо интересовался игрушками в отличие от своих сверстников.

«Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой. Если это его сделает счастливым», — говорил год назад отец Лорена, когда тот поступил в университет.

 
 
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Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад.
 
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