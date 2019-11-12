Танцующий кролик, рыкающий лев: лучшие фото конкурса Nature Photographer of The Year
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Источник материала:
Tut.by
Жюри международного фотоконкурса Nature Photographer of the Year назвало победителей конкурса за 2019 год. В этом году в нем участвовало 14 тысяч работ из 73 стран.
Всего в конкурсе 11 категорий: «Птицы», «Млекопитающие», «Другие животные», «Растения и грибы», «Подводный мир», «Человек и природа», «Черно-белое», «Молодые фотографы», «Искусство природы», «Пейзажи» и «Пейзажи Нижних Земель» — низменности на северо-западе Европы около Северного моря.
Работы победителей и призеров Nature Photographer of the Year — в нашей фотогалерее.
Главный приз конкурса получила работа «Прыжок». На то чтобы сделать этот снимок, у венгерского фотографа Csaba Daróczi ушло 70 дней и несколько тысяч неудачных кадров. Фото: Csaba Daróczi/ Nature Photographer of The Year Второе место в категории «Черно-белое». Фото: Alain Ernoult/Nature Photographer of The Year Победитель в категории «Подводный мир». Фото: Alexey Zozulya/Nature Photographer of The Year Почетная награда в категории «Подводный мир». Фото: Paul Colley/ Nature Photographer of The Year Победитель в категории «Другие животные». Фото: Norbert Kaszás/ Nature Photographer of The Year Второе место в категории «Другие животные». Фото: Alena Shevtsova/ Nature Photographer of The Year Победитель в категории «Пейзаж». Ales Krivec/Nature Photographer of The Year Победитель в категории «Растения и грибы». Фото: David Frutos Egea/ Nature Photographer of The Year Победитель в номинации «Искусство природы». Фото: Simone Baumeister/ Nature Photographer of The Year Победитель в номинации «Человек и природа». Фото: Luke Massey/ Nature Photographer of The Year Победитель в категории «Млекопитающие». Фото: Stefano Quirini/ Nature Photographer of The Year Почетная награда в категории «Млекопитающие». Фото: Mohammad Murad /Nature Photographer of The Year Победитель в категории «Птицы». Фото: Peter Cech/Nature Photographer of The Year Второе место в категории «Птицы». Фото: Audun Rikardsen/Nature Photographer of The Year Победитель в категории «Молодые фотографы». Фото: Giacomo Redaelli/Nature Photographer of The Year Почетная награда в категории «Человек и природа». Фото: Noel Guevara/Nature Photographer of The Year
Почетная награда в категории «Птицы». Stanislao Basileo/Nature Photographer of The Year
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Работы победителей, призеров и участников Nature Photographer of the Year - в нашей фотогалерее.
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