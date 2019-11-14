Ураган вызвал мини-цунами и унес коров в море. Но они умели плавать

Источник материала: Tut.by

Три коровы, которых смыло с острова в Северной Каролине во время урагана «Дориан», найдены живыми.



Ураган «Дориан» обрушился на берега Северной Каролины в начале сентября, принеся с собой проливные дожди, сильный ветер и наводнения. Фото: Reuters

Небольшое стадо жвачных животных паслось на острове Седар. После мини-цунами, вызванного «Дорианом», скотина исчезла с острова.

Животных считали погибшими, когда их вдруг нашли в Национальном приморском парке Кейп Лукаут на полосе узких барьерных островов. Теперь планируется отправить их домой.

Представители парка полагают, что коровы проплыли около восьми километров, чтобы добраться до островов.

Первая корова была замечена еще месяц назад, еще две обнаружены за последние две недели.

По словам представителя парка Биджи Хорвата, животным повезло, что их не унесло в Атлантический океан.

«Они пережили определенно захватывающую историю, которой можно поделиться», — добавил он.

Ураган «Дориан» обрушился на берега Северной Каролины в начале сентября, принеся с собой проливные дожди, сильный ветер и наводнения. На пике ему была присвоена наивысшая первая категория.

На материковую территорию США «Дориан» пришел с Багамских островов, где в результате разрушительного действия стихии погибли десятки людей.