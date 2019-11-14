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В "Минск-Арене" сегодня состоится концерт легендарной группы Scorpions
15.11.2019 07:19 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTScorpions готовы ужалить минских фанатов. Уже сегодня шоу мирового класса от немецких рокеров примет "Минск-Арена". Легендарный коллектив прилетел в белорусскую столицу накануне, причем, в полном составе. В своем плотном графике музыканты нашли время на общение с прессой и даже заявили о грядущем релизе нового студийного альбома. Поэтому, станет ли тур Crazy world прощальным, пока не загадывают ни организаторы, ни сами рокеры.
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Scorpions готовы ужалить минских фанатов. Уже сегодня шоу мирового класса от немецких рокеров примет "Минск-Арена". Легендарный коллектив прилетел в белорусскую...
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