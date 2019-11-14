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С дистанционным управлением и заводные. Смотрите, в Гродно открылась выставка необычных елок

15.11.2019 17:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно открылась традиционная выставка-конкурс «Техноелка», в которой участвуют школьники и ученики колледжей и центров творчества со всей области. Всего представлено более 150 новогодних композиций. Здесь есть и маленькие домики, где поселились игрушечные крысы — символ наступающего нового года, и елки с дистанционным управлением, которые танцуют и поют, и заводные миниатюрные елочки в форме кусочка сыра, и большие композиции с рождественскими сюжетами. Все сделано и придумано детьми и подростками.


И если для посетителей это просто интересная выставка, то для авторов креативных елок — конкурс, победители которого отправятся на республиканскую выставку.

Гродненское жюри отберет лучших в 10 номинациях. Есть здесь елки, представленные в категориях «Хай-тек-Елка», «Дизайн-Елка», «Мультимедиа-Елка», «Трансформер», «Ретро» и другие.

При выборе лучших члены жюри будут учитывать оригинальность исполнения, инновационные технологии, а также внешний вид конкурсных работ.












 
Теги: Гродно
 
 
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Всего представлено более 150 новогодних композиций. Здесь есть и маленькие домики, где поселились игрушечные крысы - символ наступающего нового года, и елки с...
 
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