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С дистанционным управлением и заводные. Смотрите, в Гродно открылась выставка необычных елок
15.11.2019 17:58 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно открылась традиционная выставка-конкурс «Техноелка», в которой участвуют школьники и ученики колледжей и центров творчества со всей области. Всего представлено более 150 новогодних композиций. Здесь есть и маленькие домики, где поселились игрушечные крысы — символ наступающего нового года, и елки с дистанционным управлением, которые танцуют и поют, и заводные миниатюрные елочки в форме кусочка сыра, и большие композиции с рождественскими сюжетами. Все сделано и придумано детьми и подростками.
И если для посетителей это просто интересная выставка, то для авторов креативных елок — конкурс, победители которого отправятся на республиканскую выставку.
Гродненское жюри отберет лучших в 10 номинациях. Есть здесь елки, представленные в категориях «Хай-тек-Елка», «Дизайн-Елка», «Мультимедиа-Елка», «Трансформер», «Ретро» и другие.
При выборе лучших члены жюри будут учитывать оригинальность исполнения, инновационные технологии, а также внешний вид конкурсных работ.
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Всего представлено более 150 новогодних композиций. Здесь есть и маленькие домики, где поселились игрушечные крысы - символ наступающего нового года, и елки с...
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