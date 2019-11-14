С дистанционным управлением и заводные. Смотрите, в Гродно открылась выставка необычных елок

Источник материала: Tut.by

В Гродно открылась традиционная выставка-конкурс «Техноелка», в которой участвуют школьники и ученики колледжей и центров творчества со всей области. Всего представлено более 150 новогодних композиций. Здесь есть и маленькие домики, где поселились игрушечные крысы — символ наступающего нового года, и елки с дистанционным управлением, которые танцуют и поют, и заводные миниатюрные елочки в форме кусочка сыра, и большие композиции с рождественскими сюжетами. Все сделано и придумано детьми и подростками.





И если для посетителей это просто интересная выставка, то для авторов креативных елок — конкурс, победители которого отправятся на республиканскую выставку.

Гродненское жюри отберет лучших в 10 номинациях. Есть здесь елки, представленные в категориях «Хай-тек-Елка», «Дизайн-Елка», «Мультимедиа-Елка», «Трансформер», «Ретро» и другие.

При выборе лучших члены жюри будут учитывать оригинальность исполнения, инновационные технологии, а также внешний вид конкурсных работ.











































