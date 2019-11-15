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Немцы сняли рэп про Беларусь
16.11.2019 10:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Немецкий Фонд имени Конрада Адэнауэра снял ролик про Беларусь, в котором звучит рэп на немецком языке.Видео:
Главный герой рассказывает историю нашей страны, называет ее уроженцев (среди них Жорес Алферов, Светлана Алексиевич, Василь Быков, Ольга Корбут, Тадеуш Костюшко, Адам Мицкевич, Франциск Скорина, Марк Шагал).
Разумеется, не обошлось без вышиванки и драников. Отдельные слова песни вместе с главным героем поют обыкновенные белорусы.
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Немецкий Фонд имени Конрада Адэнауэра снял ролик про Беларусь, в котором звучит рэп на немецком языке.
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