В Пскове нашли печать загадочного полоцкого епископа

Источник материала: Tut.by

Во время раскопок в Пскове археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на Археологический центр Псковской области.



Фото: instagram.com/arheologpskov

Печать двухсторонняя. На одной стороне изображена богоматерь, на другой находится греческая надпись: «Печать Дионисия, епископа Полоцка». Датируется печать второй половиной XII века.

Ее диаметр достигает 27−28 мм, что несколько больше обычного (типичная печать — 20 мм).



Фото: instagram.com/arheologpskov

О самом Дионисии письменные источники почти ничего не известно. Полоцкую кафедру он возглавил между 1156/1157 и 1166/1167 годами. По одной из версий, до принятия епископского сана он был монахом Киево-Печерского монастыря, по другой — греком, приехавшим в княжество из Византии. Умер в 1184 году, но где похоронен — неизвестно.