Билеты на «Январские музыкальные вечера» уже в продаже. Кто приедет в Брест?

Источник материала: Tut.by

Шедевры русской, белорусской и западноевропейской музыки исполнят с 9 по 12 января в Бресте лучшие солисты и коллективы из 10 стран. Участниками XXXII Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера» станут не менее 10 вокалистов, пять оркестров и два хора, пишет Zarya.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

География фестиваля, как всегда, впечатляет: Беларусь, Германия, Грузия, Литва, Польша, Россия, США, Украина, Китай, Нидерланды. Оргкомитет ожидает еще согласие на участие от Италии. Большие музыкальные вечера, каждый из двух отделений, пройдут в Брестском академическом театре драмы (начало в 18.00). К слову, билеты уже в продаже!

Стоимость на программы открытия и закрытия — 20−50 рублей, на остальные же она не превышает 45 рублей. 10 января в музыкальном колледже имени Г. Ширмы состоится дневной концерт (начало в 12.00), попасть на который можно всего за пять рублей! А 12 января прозвучит концерт органной музыки, на котором слушателей ждут в костеле по улице Ленина. Участниками этой программы станут народный артист Беларуси, профессор Игорь Оловников, а также лауреаты международных конкурсов Гран-при и первых премий Таисия Засим (сопрано) и Нина Золотницкая (меццо-сопрано).

В Международном фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера» впервые выступят звезда мировых оперных театров, солист Национальной оперы Украины Тарас Штонда (бас), лауреат международных конкурсов Александра Моминова (сопрано) из Бреста, уникальные юные дарования из Вильнюса (Литва) Кая и Клея Кашубайте (фортепиано), оркестр белорусских народных инструментов Брестского музыкального колледжа под управлением Алексея Захарчука, Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки Петра Ванделовски, солист Большого театра Москвы Георгий Челидзе, лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Института имени Гнесиных Екатерина Мочалова (мандолина, домра), лауреат международных конкурсов Дарья Ионкина из Москвы (фортепиано). Первый раз в программе этого престижного фестиваля выступят также солисты Большого театра Беларуси Станислав Трифонов (баритон) и Илья Сельчуков (баритон). Последний, кстати, — лауреат трех Гранд-премий Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, обладатель золотой медали за победу в номинации «Академическое пение» II всемирных Дельфийских игр и медали Франциска Скорины, лауреат первой премии не одного международного конкурса вокалистов!

Запомнится предстоящий фестиваль и участием в нем солиста оперной труппы Северной Америки и Европы, солиста Балтиморского оперного хора Альберта Ниделя. Этот лирико-драматический баритон прилетит к нам из США.

Обещает впечатлить публику трио композитора и лауреата международных конкурсов из Польши Константина Виленского (фортепиано), директора Брестского государственного музколледжа имени Г. Ширмы Олега Ровдо (ударные инструменты) и лауреата международных конкурсов Вячеслава Плеско из Бреста (контрабас). Трио выступит в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением народного артиста Александра Анисимова.

Не менее приятно будет услышать камерный хор Гомельской облфилармонии, художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Елена Соколова.

Брест с радостью встретит вновь симфоническо-духовой оркестр городов-побратимов под руководством Харальда Хепнера, солистку Большого театра России Викторию Каркачеву (меццо-сопрано), солистку из Китая Чжу Гэлимэн (сопрано), Киевский молодежный камерный хор «София» (дирижер Иван Богданов).

ХХ Рождественский бал в рамках фестиваля «Январские музыкальные вечера» приглашает всех в Брестский академический театр драмы 11 января.

Организаторами фестиваля традиционно выступают Брестский облисполком, городской исполнительный комитет, Белорусский союз музыкальных деятелей, ОО «Брестское областное музыкальное общество», Министерство культуры Республики Беларусь.