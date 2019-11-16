Есть повод! Федута о чтении чужих писем, милосердии и баобабах

Источник материала: Tut.by

Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждое воскресенье Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста. Почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Есть повод! Рассказываем, что отпраздновать на следующей неделе

Смешно писать об этом на странице портала TUT.BY, но было время, когда интернета не было. И текст газет набирался по свинцовым буквочкам, вручную, долго и нудно. Более того, скажу я вам, газет было мало, выходили они не каждый день, и о самых животрепещущих новостях узнавали из частных писем.

Самым читаемым автором писем в XVIII веке был Вольтер. Европейские монархи делились на тех, кто состоял с ним в переписке, и тех, кого он этой чести не удостаивал. Нет, разумеется, с Екатериной II трудно было не переписываться: владычица Севера была слишком богата и влиятельна, чтобы отказаться от этого удовольствия. Или, скажем, с Фридрихом II Прусским. Но какой-нибудь мелкий немецкий курфюрст — зачем тратить на него драгоценное время? Ведь Вольтер точно знал: адресаты его писем не откажут себе в удовольствии усадить писцов для создания множества копий и приложить эти копии уже к собственным письмам.



Вольтер. Фото: wikimedia.org

Так частное письмо становилось едва ли не тиражней любой газеты.

Правда, для этого нужно было быть Вольтером.

Человеческая память устроена странно. Я сейчас имею в виду не только память отдельного человека, но, едва ли не в большей степени, память всего человечества. Громкие имена повисают где-то в воздухе, уже никак не ассоциируясь с живыми людьми. Ну поставьте сегодня в театре вольтеровскую трагедию — и кто пойдет смотреть ее? Объявите краудфандинг на собрание сочинений старика V. (V. — не всегда означает «Вендетта») на белорусском языке — так результат известен заранее. Ни копейки не соберем.

А ведь слава Вольтера была славой не только литературной, но и человеческой. Во всяком случае, как личность он был выше собственного литературного таланта, многостороннего и яркого.

13 октября 1761 года в Тулузе был найден мертвым сын торговца Жана Каласа, Марк Антуан. В убийстве обвинили отца. Повод был прост: старший сын Каласа, подобно отцу воспитанный в духе протестантизма, перешел в католицизм. Вот сейчас якобы любящий отец убил младшего, чтобы тот не стал католиком.

Жан Калас. Фото: wikipedia.org

Чтобы мы понимали: оппозиционер убивает сына, чтобы тот не вступил в БРСМ, — примерно такая же ситуация, только еще кошмарней.

Отца колесовали под дружные аплодисменты собравшейся на площади толпы. Тогда бесплатные гамбургеры на площади от имени эстрадных звезд раздавать было не принято, а потому более ярких зрелищ, чем публичная казнь, правительство народу предложить не могло.

Калас до последней минуты утверждал, что он невиновен. Это было слишком не похоже на поведение религиозного фанатика.

Три года своей жизни Вольтер потратил на то, чтобы доказать: Калас — действительно не виновен. И он это доказал. Ровно через три года после вынесения приговора, 9 марта 1765 года, Калас был оправдан. Это было высшим актом милосердия, которого можно было добиться. Посмертно.

Вы спросите: кому нужна посмертная реабилитация? Нам. Не семье погибшего — всем нам. Человечеству, даже если оно об этом не будет вспоминать. Собственно говоря, об этом же — многолетние попытки правозащитников добиться отмены смертной казни как таковой.

Жан Мари Франсуа Аруэ (а именно это — настоящее имя Вольтера), рожденный 21 ноября 1694 года, считал оправдание Жана Каласа главным делом своей жизни. Сегодня не помнят даже этого его нравственного подвига. Что осталось? В лучшем случае три фразы.

«Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать».

«Я не согласен с Вами, но готов отдать жизнь, чтобы Вы могли высказать свое мнение».

«Каждый должен возделывать свой сад».

Да, Вольтера вы не читали, друзья мои. Но последняя фраза вам ничего не напоминает? Вдумайтесь.

«Утром встал, умылся, почистил зубы — приведи в порядок свою планету».

Да, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Маленький принц читал Вольтера. Его планета — его сад, который нужно ежедневно пропалывать от баобабов.

Собственно говоря, это и есть главный повод будущей недели: проснулись, умылись, почистили зубы — идем избавлять нашу планету от баобабов. Или — кто там у нас сегодня исполняет обязанности баобаба?

В общем, вы меня поняли.