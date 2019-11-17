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Поддержи Елизавету Мисникову, проголосуй за композицию "Пепельный"

18.11.2019 12:16 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Поддержи представителя Беларуси на детском "Евровидении" и помоги своей стране победить в самом популярном песенном конкурсе континента. Для этого нужно проголосовать в интернете с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или смартфона.

Голосование начнется в пятницу, 22 ноября, на сайте конкурса junioreurovision.tv. После просмотра короткого ролика выступлений всех 19 артистов нужно проголосовать минимум за трех и максимум за пятерых исполнителей, которые понравились больше всего. В том числе и за участника своей страны.
Голосование завершится прямо перед началом шоу в воскресенье, 24 ноября, и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут.
Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри.

Выбирай своего победителя, голосуй онлайн!
 
 
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Поддержи представителя Беларуси на детском "Евровидении" и помоги своей стране победить в самом популярном песенном конкурсе континента. Для этого нужно...
 
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