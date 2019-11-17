Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поддержи Елизавету Мисникову, проголосуй за композицию "Пепельный" Поддержи представителя Беларуси на детском "Евровидении" и помоги своей стране победить в самом популярном песенном конкурсе континента. Для этого нужно...

Поддержи представителя Беларуси на детском "Евровидении" и помоги своей стране победить в самом популярном песенном конкурсе континента. Для этого нужно проголосовать в интернете с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или смартфона.Голосование начнется в пятницу, 22 ноября, на сайте конкурса. После просмотра короткого ролика выступлений всех 19 артистов нужно проголосовать минимум за трех и максимум за пятерых исполнителей, которые понравились больше всего. В том числе и за участника своей страны.Голосование завершится прямо перед началом шоу в воскресенье, 24 ноября, и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут.Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри.Выбирай своего победителя, голосуй онлайн!