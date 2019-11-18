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Как надо садиться в самолет. Что советуют эксперты

19.11.2019 11:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посадка в самолет почти всегда — стресс. Неразбериха, толкотня в проходе, хаос, — все это нервирует и пассажиров, и экипаж. Как избежать неудобств?


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Картина знакома всем, кто хоть раз летал на самолете: вы уже вошли в салон, но дальше движения нет. Кто-то никак не справится с чемоданом, пытаясь втиснуть его в багажный отсек над креслами, кто-то не разберется с тем, где он сидит, кто-то встает, закрывая проход, чтобы пассажир, сидящий в том же ряду, но у окна, мог сесть на свое место… А стюардессы торопят: садитесь побыстрее, кладите багаж под сиденье, освободите проход…

Нервничают все: пассажиры, экипаж, наземные службы. Время, которое самолет проводит на земле, дорого, любая задержка стоит немалых денег и ломает диспетчерское расписание.

Над тем, как ускорить посадку в самолет, уже несколько лет ломают голову специалисты по авиаперевозкам, математики и психологи. Сейчас как будто найден оптимальный вариант. Во всяком случае, так решили в немецкой авиакомпании Lufthansa и ее дочерних Austrian Airlines и Swissair, где переходят на новую систему — пока на рейсах внутри Европы. Похоже, что за ними скоро последуют другие авиаперевозчики.

Впрочем, немцы здесь не первые. Некоторые американские авиакомпании, в частности, United, а также нидерландская KLM и — на некоторых рейсах — British Airways уже перешли на новую методику посадки в самолет, на которую сейчас переходит Lufthansa, и вполне довольны. У нее даже есть свое название — Wilma, сокращение от «Window-Middle-Aisle», то есть «окно-середина-проход».

Сначала — сзади


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Молокович, TUT.BY

Прежде чем подробно рассказать об этой новой системе, о ее плюсах и минусах, несколько слов о других способах посадки в самолет. Самая распространенная, с которой знакомы очень многие, — деление пассажиров по статусу и местам. Если трап или посадочный коридор только один, то после пассажиров с маленькими детьми, беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, пассажиров 1-го класса и бизнес-класса и тех, кто приобрел «приоритетный» билет, на посадку приглашаются сначала те пассажиры, у кого места — в конце салона самолета, а уже потом — в первой половине.

Но большого порядка, как показывает опыт, тут тоже нет. Толкотни в проходе все равно не удается избежать, — хотя бы потому, что кому-то, зашедшему первым и занявшему свое место у прохода, все равно приходится вставать, чтобы уступить место соседу у окна. К тому же каждый раз кто-то из пассажиров из первой половины салона старается пройти здесь «контрабандой», чтобы устроиться поудобнее и спокойно уложить свой багаж.

Свобода выбора мест в самолете

Еще одна более или менее стандартная система, которая приглянулась нескольким американским авиакомпаниям, в частности, Southwest Airlines, связана со свободным выбором своего места в самолете. Пассажирам эконом-класса вообще не отводят конкретных мест, каждый садится там, где хочет. Исследования показали, что в сегодняшней практике пассажирских авиаперевозок это самый быстрый метод посадки.

Вот только стресса при этом у людей больше, — особенно у тех, кто летит вместе с детьми. Найти места рядом, если такие пассажиры не прошли в самолет в числе первых, нелегко. Многие этим недовольны. Именно поэтому европейские авиакомпании этот метод не любят.

Система посадки Wilma позволяет избежать (во всяком случае, хотя бы отчасти) и этого стресса, и обычной толкотни в проходе между креслами во время посадки. Сначала в самолет входят родители с маленькими детьми, пассажиры с ограниченной мобильностью, затем «привилегированные» пассажиры — обладатели статуса «Сенатор» в бонусной программе «Люфтганзы», люди с билетами бизнес-класса. Потом, как уже понятно из названия («окно-середина-проход») на посадку приглашаются сначала пассажиры с местами у окна (на посадочном талоне указана группа 3), затем — с местами посредине ряда кресел (группа 4) и последними — с местами у прохода (группа 4).

Более того: некоторые эксперты рекомендуют даже еще больше разделить каждую группу, сажая сначала пассажиров с местами у окна справа, потом — слева, затем пассажиров с другими местами тоже сначала с одной стороны салона, потом с другой. Таким образом, еще больше минимизируются конфликтные ситуации при посадке и время, которое на нее затрачивается. «Ведь даже задержка на две минуты — много: это десять процентов времени, отведенного на посадку», — объясняет Вики Шербер, отвечающая в компании Lufthansa за логистику перевозки пассажиров и багажа.

Виноваты опаздывающие пассажиры?

В интервью информационному агентству dpa она подчеркнула, что при новой системе особо учтены интересы людей, путешествующих группой, и пассажиров с детьми. Они должны входить в самолет в любом случае вместе: за это отвечает специальное программное обеспечение. Что означает, однако, что обеспечить «идеальную» посадку даже Wilma не сможет. Вообще многие пассажиры, которые летают часто, скептически оценивают новую систему. Они считают, что у тех, кто будет садиться в последнюю очередь, то есть у пассажиров с местами у прохода, возникнут проблемы с багажом, так как багажный отсек над креслами будет к тому времени уже забит.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Еще одна проблема, с которой сталкиваются все авиакомпании, независимо от метода посадки в самолет, связана с тем, что к началу посадки далеко не все пассажиры уже находятся в накопителе. Кто-то обязательно приходит позже, — скажем, задержался в магазине Duty Free. То есть нельзя исключить, что припозднившиеся пассажиры с местами у окна войдут в самолет в самом конце. А, значит, их соседям придется вставать, и время снова будет потеряно. Скорее всего, и места для ручной клади над их головой к тому времени уже не будет, — опять задержка.

Правда, с проблемой ручной клади Lufthansa пытается справиться уже сейчас: пассажирам предлагается добровольно-принудительно сдавать ее перед посадкой в багажное отделение — бесплатно. Но не все на это соглашаются, чтобы не ждать получения багажа по прибытию рейса. В общем, все было бы хорошо и работало бы замечательно, если бы… Если бы не пассажиры…

 
 
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Посадка в самолет почти всегда - стресс. Неразбериха, толкотня в проходе, хаос, - все это нервирует и пассажиров, и экипаж. Как избежать неудобств?
 
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