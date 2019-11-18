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Мечта белорусов? Посмотрите, как выглядит самый быстрый в мире трактор
19.11.2019 14:08 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Британская инженерная фирма JCB создала самый быстрый в мире трактор, который разогнался до 217 км/ч,
Ради объективности уточним, что это не оригинальный, а модифицированный трактор.
Его стандартный двигатель был заменен модифицированным двигателем JCB мощностью более 1000 л.с. Была установлена новая шестиступенчатая коробка передач и меньшая, более аэродинамическая кабина.Видео:
Среди других модификаций — новый алюминиевый капот, дополнительный кузов, боковые панели, задний диффузор и более легкое шасси.
Но все равно впечатляет, согласитесь?
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Британская инженерная фирма JCB создала самый быстрый в мире трактор, который разогнался до 217 км/ч
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