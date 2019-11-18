Мечта белорусов? Посмотрите, как выглядит самый быстрый в мире трактор

Источник материала: Tut.by

Британская инженерная фирма JCB создала самый быстрый в мире трактор, который разогнался до 217 км/ч, пишет guinnessworldrecords.com.



Фото: guinnessworldrecords.com

Ради объективности уточним, что это не оригинальный, а модифицированный трактор.

Его стандартный двигатель был заменен модифицированным двигателем JCB мощностью более 1000 л.с. Была установлена ​​новая шестиступенчатая коробка передач и меньшая, более аэродинамическая кабина.

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Среди других модификаций — новый алюминиевый капот, дополнительный кузов, боковые панели, задний диффузор и более легкое шасси.

Но все равно впечатляет, согласитесь?