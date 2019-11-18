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В английской деревне опять нашли пакет с деньгами. Уже в 12-й раз

19.11.2019 16:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В течение пяти лет в местечке Блэкхолл Кольери на самых видных местах находят крупные суммы — по 2000 фунтов стерлингов, — явно оставленные специально. В понедельник на тротуаре опять нашли пачку 20-фунтовых купюр.


Фото: Durham Police

Ни у местных жителей, которые исправно сдают находки в полицию, ни у детективов нет объяснения этой загадки.

Свертки с крупной по английским меркам суммой — обычно это сто банкнот по 20 фунтов (что в сумме эквивалентно 2588 долларам) — начали появляться на улицах, на земле и около заборов в 2014 году.

Полиция графства Дарем опросила множество людей и почти все офисы в деревне, включая банк и почту, — но не нашла зацепок. Проверка купюр на отпечатки пальцев также не дала результата.

Однако полицейские хвалят жителей Блэкхолл Кольери за честность. Еще ни разу никто не востребовал найденные деньги, поэтому из полиции их возвращают тем, кто их нашел.

Чем примечателен Блэкхолл Кольери?

  • Население меньше 5 тысяч человек
  • В прошлом веке это был шахтерский поселок, однако последнюю шахту здесь закрыли в 1981 году
  • Сейчас большинство жителей работают в колл-центрах, расположенных в соседних деревнях
  • Местный пляж можно увидеть в финальных сценах фильма «Убрать Картера» 1971 года, в котором снимался Майкл Кейн

Констебль Джон Форстер рассказал, что найденный в понедельник сверток — уже четвертый в этом году.

«Возможно, это делает какой-то добрый самаритянин. В любом случае мы благодарим жителей, которые демонстрируют удивительную сплоченность и каждый раз сдают деньги в полицию, — сказал он. — Причины происходящего остаются для нас тайной, поэтому мы призываем граждан сообщать нам любую информацию, которая поможет докопаться до сути этих событий».

Достоверно утверждать, что все находки были переданы властям, невозможно. Сумма, которую неизвестные регулярно подбрасывают в деревню, практически равна средней ежемесячной зарплате в этом графстве (в целом по Великобритании, по данным на 2019, средняя зарплата чуть выше — 2416 фунтов).

 
 
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В течение пяти лет в местечке Блэкхолл Кольери на самых видных местах находят крупные суммы - по 2000 фунтов стерлингов, - явно оставленные специально. В понедельник...
 
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