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Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

19.11.2019 — Новости Культуры | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

На вторую половину ноября традиционно выпадает праздник хлеборобов. И не назовёшь ведь его узкопрофессиональным. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — праздник поистине всенародный. Ведь коллективными усилиями представители агросектора наполняют наш стол продуктами питания. А без качественного продовольствия не прожить. Потому и зал городского Дома культуры в минувшую субботу был переполнен. Здесь чествовали лучших тружеников полей и ферм, специалистов, представителей руководящего звена.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

Лучших тружеников села и руководителей шефских организаций наградил председатель райисполкома Л. В. Плешко.

Этот год для агросектора района выдался напряжённым. Однако по ряду направлений достигнут неплохой результат. Успехи обеспечены благодаря труду коллективов сельхозпредприятий.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

Председатель райисполкома Л. В. Плешко, поздравляя аграриев, особо отметил: передовиков производства должно быть больше. Только тогда агропромышленный комплекс Чашниччины сможет выйти на новый уровень развития. Продолжающаяся модернизация животноводческих объектов, внедрение передовых технологий в растениеводстве – важные шаги в данном направлении. Но всё это требует соответствующих умений и навыков от тружеников полей и ферм. Отрадно, что квалифицированных и ответственных работников в агросекторе Чашниччины хватает. Есть костяк. На него и надо равняться остальным.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

В агросекторе района есть кому трудиться.

Конечно же, учить молодёжь. Продолжительная церемония награждения убедила: будущее у села есть. Ведь имеются в наличии опытные руководители, специалисты, доярки, механизаторы, способные дать результат. На сцену поочерёдно поднимались труженики сельхозпредприятий, из рук председателя райисполкома Л. В. Плешко, председателя райсовета депутатов А. Д. Косова, начальника райсельхозпрода М. И. Мильчанина аграрии получали заслуженные награды, в адрес передовиков много раз звучали слова признательности и уважения. Не забыли о шефских организациях – верных помощниках села. Аграриев также чествовали председатель Чашникского районного объединения профсоюзов М. В. Шостак, и. о. председателя райкома профсоюза работников АПК Е. А. Гусенцова.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

Что касается сельхозпредприятий, то самым успешным по итогам 2019 года следует признать ОАО «Дворец труда-Агро». Акционерное общество преуспело как в растениеводстве (победило в районном соревновании по производству зерна), так и в животноводстве (самый высокий удой на корову обеспечивают именно труженики данного сельхозпредприятия). Директору ОАО «Дворец труда-Агро» вручены соответствующие дипломы.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

Обряд «Хлебная талака» в исполнении фольклорного коллектива «Кругліца».

В ходе праздника чествовали не только действующих тружеников села. На торжество пригласили и ветеранов производства, которые закладывали основу сегодняшних успехов.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

Яркие номера в исполнении артистов ДК, коллективов «Кругліца» (обряд «Хлебная талака» никого не оставил равнодушным), «Прасніца», «Ульчанка», «Рябинушка», воспитанников Чашникской ДШИ украсили вечер. Праздник во славу хлеборобского труда удался. Дальше у аграриев района – вновь напряженные будни. Пожелаем им хороших урожаев, высоких надоев и привесов.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

В агропромышленном комплексе района трудятся свыше 1100 человек. Работа у них непростая. Но очень нужная всем нам. Труженики ОАО и КУСХП растят хлеб, производят молоко.

Праздник тех, кто наполняет стол…(+ФОТО)

Мужчин в агросекторе задействовано всё ещё больше, чем женщин. В основном за счёт механизаторского звена. Однако динамика такова, что количественные показатели сильного и слабого пола постепенно выравниваются.
Прекрасные дамы играют всё большую роль как специалисты различного профиля. А больше всего женщин трудится на фермах операторами машинного доения. И среди заведующих МТФ подавляющее большинство – дамы.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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На вторую половину ноября традиционно выпадает праздник хлеборобов. И не назовёшь ведь его узкопрофессиональным. День работников сельского хозяйства и...
 
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