ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перезахоронение Калиновского: что будет, как ехать и где остановиться

20.11.2019 07:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

22 ноября 2019 года в Вильнюсе пройдет церемония государственного перезахоронения руководителей и участников восстания 1863−1864 годов (в том числе Кастуся Калиновского, национального героя Беларуси). Рассказываем, как доехать до Вильнюса, где остановиться и что посмотреть на торжественной церемонии.

Официальная программа

Торжественная церемония начнется в 22 ноября в 8.30 утра. Гробы с прахом руководителей и участников восстания вынесут из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского (Katedros a. 4). Ранее здесь действительно жили князья ВКЛ. Дворец был снесен в 1801-м и воссоздан по старинным изображениям в 2002—2016 годах.

Состоится торжественное построение на Кафедральной площади (Katedros aikštė), после чего в 8.40 гробы внесут в кафедральный собор-базилику святого Станислава и святого Владислава (Katedros a. 1), который расположен на этой же площади. Он был основан в 1387-м, но неоднократно перестраивался.

До 11.30 там будет проходить публичное прощание.

В 11.45 в собор-базилику прибудут официальные лица и иностранные делегации. Предполагается, что это будут президенты Польши (Анджей Дуда) и Литвы (Гитанас Науседа). Официальную белорусскую делегацию возглавит вице-премьер Игорь Петришенко. В 12.00 в соборе-базилике начнется месса, затем — официальные речи официальных лиц. При этом вход в кафедральный собор будет ограничен, но на Кафедральной площади можно будет посмотреть видеотрансляцию.

В 13.20 начнется вынос гробов. Траурная церемония проследует по маршруту: улица Врублевскё, Швентарагё, Пилес, Диджёйи, Аушрос Варту, Пелесос, Расу до Старого кладбища Расу. Останки Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сераковского повезут на лафете, других повстанцев — на катафалке.

В 14.00 процессия остановится у Острой брамы (Aušros Vartai), единственных сохранившихся ворот городской стены и часовни с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской. Прозвучат песнопения на литовском, польском и белорусском языках, после чего процессия двинется дальше к Старому кладбищу Расу (Rasų kapinės). Это один из древнейших некрополей Литвы: захоронения там начались в начале 19 века.

На территорию Старого кладбища смогут попасть не все. Но, как и в случае с кафедральным собором, будет проводиться видеотрансляция на экране.

В 14.40 гробы будут внесены в часовню Старого кладбища, где пройдет последнее прощание с героями восстания. Прозвучит памятный салют в честь руководителей и участников восстания 1863−1864 годов, а также всех, кто сражался и погиб за свободу.

В 16.00 часовню планируют открыть для общественного посещения.

Неофициальная программа


Также в пятницу и в выходные в Вильнюсе пройдет и неофициальная программа. Какие мероприятия могут быть интересны белорусам?

В пятницу, 22 ноября, в музыкальном театре Legendos Klubas (Kalvarijų g. 85) состоится концерт группы Dzieciuki. Вход — 5 евро, начало в 20.00.

В субботу, 23 ноября, состоится траурное шествие от Острой брамы до кладбища Расу. Начало в 18.00.

А в воскресенье, 24 ноября, пройдут бесплатные прогулки по белорусским местам Вильнюса. Встреча около костела св. Варфоломея (Užupio g., 17).

Как добраться?


Фото с сайта govorim.by

Торжественная церемония начнется ранним утром 22 ноября. А значит, у ее гостей есть два варианта: приехать вечером 21-го и переночевать в Вильнюсе или попытаться сразу попасть «с корабля на бал».

21 ноября можно отправиться в столицу Литвы на поезде Минск — Вильнюс. Время в пути: 19.15 — 21.03 (цена 68,90, 38,90 и 34,70 рубля).

Что касается автобусов, то будем ориентироваться на время после завершения рабочего дня (вы же отпросились только на один рабочий день, правда?). Автобусы отходят от минского вокзала в 20.00 (прибудет в Вильнюс в 22.30), в 21.00 (прибудет в 00.05) и 22.00 (прибудет в 01.20). Цена билета на каждый из них — 24 рубля.

Если вы не спешите, можно ехать 22 ноября. Советовать поезд Москва — Калининград не будем. Он идет ночью (в 02.59 отходит от минского вокзала) и чрезмерно дорогой. Так, билет в купе обойдется в 95 рублей!

Зато есть билеты и на два поезда по маршруту Минск — Вильнюс.

Первый стартует в 8.13, приезжает в литовскую столицу в 10.50. Сидячий билет стоит 35,37 рубля.

Расписание второго: 10.30 — 12.30. Цена билетов — 68,90, 38,90 и 34,70 рубля.

Только не забывайте, что в Вильнюсе вас ждет пограничный контроль. Так что можете смело приплюсовать ко времени приезда еще час (полчаса на прохождение границы и полчаса, чтобы добраться до места).

Наконец не будем забывать, что есть еще личные авто и поиск (не)случайных попутчиков.

Где остановиться


Из фильма «Кастусь Калиновский» (1928)

До перезахоронения Калиновского осталось всего несколько дней. Но в Вильнюсе сейчас не туристический сезон. Да и на саму церемонию вряд ли приедут толпы туристов. Поэтому найти жилье в Вильнюсе не так уж и сложно.

Например, номер для одного человека в отеле «Панорама» (Sodu g. 14), который находится около железнодорожного и автовокзалов, будет стоить 32 евро.

Если же выбирать самые дешевые варианты, то ночь в хостеле 5 Euro Hostel Vilnius, (Geležinkelio g. 6) обойдется в 6,45 евро (5 евро — цена, 1,45 евро идет под категорией налоги и сборы). Opera House Hostel (J. Lelevelio g. 4) — 7 евро и т.д. Правда, учитывайте, что за такую цену в комнате будет 8−9 человек.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября 2019 года в Вильнюсе пройдет церемония государственного перезахоронения руководителей и участников восстания 1863−1864 годов (в том числе Кастуся...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Найденные в Свислочи останки не принадлежат брату Кастуся Калиновского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика