Перезахоронение Калиновского: что будет, как ехать и где остановиться

22 ноября 2019 года в Вильнюсе пройдет церемония государственного перезахоронения руководителей и участников восстания 1863−1864 годов (в том числе Кастуся Калиновского, национального героя Беларуси). Рассказываем, как доехать до Вильнюса, где остановиться и что посмотреть на торжественной церемонии.
Официальная программа
Торжественная церемония начнется в 22 ноября в 8.30 утра. Гробы с прахом руководителей и участников восстания вынесут из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского (Katedros a. 4). Ранее здесь действительно жили князья ВКЛ. Дворец был снесен в 1801-м и воссоздан по старинным изображениям в 2002—2016 годах.
Состоится торжественное построение на Кафедральной площади (Katedros aikštė), после чего в 8.40 гробы внесут в кафедральный собор-базилику святого Станислава и святого Владислава (Katedros a. 1), который расположен на этой же площади. Он был основан в 1387-м, но неоднократно перестраивался.
До 11.30 там будет проходить публичное прощание.
В 11.45 в собор-базилику прибудут официальные лица и иностранные делегации. Предполагается, что это будут президенты Польши (Анджей Дуда) и Литвы (Гитанас Науседа). Официальную белорусскую делегацию возглавит вице-премьер Игорь Петришенко. В 12.00 в соборе-базилике начнется месса, затем — официальные речи официальных лиц. При этом вход в кафедральный собор будет ограничен, но на Кафедральной площади можно будет посмотреть видеотрансляцию.
В 13.20 начнется вынос гробов. Траурная церемония проследует по маршруту: улица Врублевскё, Швентарагё, Пилес, Диджёйи, Аушрос Варту, Пелесос, Расу до Старого кладбища Расу. Останки Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сераковского повезут на лафете, других повстанцев — на катафалке.
В 14.00 процессия остановится у Острой брамы (Aušros Vartai), единственных сохранившихся ворот городской стены и часовни с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской. Прозвучат песнопения на литовском, польском и белорусском языках, после чего процессия двинется дальше к Старому кладбищу Расу (Rasų kapinės). Это один из древнейших некрополей Литвы: захоронения там начались в начале 19 века.
На территорию Старого кладбища смогут попасть не все. Но, как и в случае с кафедральным собором, будет проводиться видеотрансляция на экране.
В 14.40 гробы будут внесены в часовню Старого кладбища, где пройдет последнее прощание с героями восстания. Прозвучит памятный салют в честь руководителей и участников восстания 1863−1864 годов, а также всех, кто сражался и погиб за свободу.
В 16.00 часовню планируют открыть для общественного посещения.
Неофициальная программа
Также в пятницу и в выходные в Вильнюсе пройдет и неофициальная программа. Какие мероприятия могут быть интересны белорусам?
В пятницу, 22 ноября, в музыкальном театре Legendos Klubas (Kalvarijų g. 85) состоится концерт группы Dzieciuki. Вход — 5 евро, начало в 20.00.
В субботу, 23 ноября, состоится траурное шествие от Острой брамы до кладбища Расу. Начало в 18.00.
А в воскресенье, 24 ноября, пройдут бесплатные прогулки по белорусским местам Вильнюса. Встреча около костела св. Варфоломея (Užupio g., 17).
Как добраться?
Торжественная церемония начнется ранним утром 22 ноября. А значит, у ее гостей есть два варианта: приехать вечером 21-го и переночевать в Вильнюсе или попытаться сразу попасть «с корабля на бал».
21 ноября можно отправиться в столицу Литвы на поезде Минск — Вильнюс. Время в пути: 19.15 — 21.03 (цена 68,90, 38,90 и 34,70 рубля).
Что касается автобусов, то будем ориентироваться на время после завершения рабочего дня (вы же отпросились только на один рабочий день, правда?). Автобусы отходят от минского вокзала в 20.00 (прибудет в Вильнюс в 22.30), в 21.00 (прибудет в 00.05) и 22.00 (прибудет в 01.20). Цена билета на каждый из них — 24 рубля.
Если вы не спешите, можно ехать 22 ноября. Советовать поезд Москва — Калининград не будем. Он идет ночью (в 02.59 отходит от минского вокзала) и чрезмерно дорогой. Так, билет в купе обойдется в 95 рублей!
Зато есть билеты и на два поезда по маршруту Минск — Вильнюс.
Первый стартует в 8.13, приезжает в литовскую столицу в 10.50. Сидячий билет стоит 35,37 рубля.
Только не забывайте, что в Вильнюсе вас ждет пограничный контроль. Так что можете смело приплюсовать ко времени приезда еще час (полчаса на прохождение границы и полчаса, чтобы добраться до места).
Наконец не будем забывать, что есть еще личные авто и поиск (не)случайных попутчиков.
Где остановиться
До перезахоронения Калиновского осталось всего несколько дней. Но в Вильнюсе сейчас не туристический сезон. Да и на саму церемонию вряд ли приедут толпы туристов. Поэтому найти жилье в Вильнюсе не так уж и сложно.
Например, номер для одного человека в отеле «Панорама» (Sodu g. 14), который находится около железнодорожного и автовокзалов, будет стоить 32 евро.
Если же выбирать самые дешевые варианты, то ночь в хостеле 5 Euro Hostel Vilnius, (Geležinkelio g. 6) обойдется в 6,45 евро (5 евро — цена, 1,45 евро идет под категорией налоги и сборы). Opera House Hostel (J. Lelevelio g. 4) — 7 евро и т.д. Правда, учитывайте, что за такую цену в комнате будет 8−9 человек.