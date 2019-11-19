Перезахоронение Калиновского: что будет, как ехать и где остановиться

Источник материала: Tut.by

22 ноября 2019 года в Вильнюсе пройдет церемония государственного перезахоронения руководителей и участников восстания 1863−1864 годов (в том числе Кастуся Калиновского, национального героя Беларуси). Рассказываем, как доехать до Вильнюса, где остановиться и что посмотреть на торжественной церемонии.

Официальная программа

Торжественная церемония начнется в 22 ноября в 8.30 утра. Гробы с прахом руководителей и участников восстания вынесут из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского (Katedros a. 4). Ранее здесь действительно жили князья ВКЛ. Дворец был снесен в 1801-м и воссоздан по старинным изображениям в 2002—2016 годах.

Состоится торжественное построение на Кафедральной площади (Katedros aikštė), после чего в 8.40 гробы внесут в кафедральный собор-базилику святого Станислава и святого Владислава (Katedros a. 1), который расположен на этой же площади. Он был основан в 1387-м, но неоднократно перестраивался.

До 11.30 там будет проходить публичное прощание.

В 11.45 в собор-базилику прибудут официальные лица и иностранные делегации. Предполагается, что это будут президенты Польши (Анджей Дуда) и Литвы (Гитанас Науседа). Официальную белорусскую делегацию возглавит вице-премьер Игорь Петришенко. В 12.00 в соборе-базилике начнется месса, затем — официальные речи официальных лиц. При этом вход в кафедральный собор будет ограничен, но на Кафедральной площади можно будет посмотреть видеотрансляцию.

В 13.20 начнется вынос гробов. Траурная церемония проследует по маршруту: улица Врублевскё, Швентарагё, Пилес, Диджёйи, Аушрос Варту, Пелесос, Расу до Старого кладбища Расу. Останки Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сераковского повезут на лафете, других повстанцев — на катафалке.

В 14.00 процессия остановится у Острой брамы (Aušros Vartai), единственных сохранившихся ворот городской стены и часовни с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской. Прозвучат песнопения на литовском, польском и белорусском языках, после чего процессия двинется дальше к Старому кладбищу Расу (Rasų kapinės). Это один из древнейших некрополей Литвы: захоронения там начались в начале 19 века.

На территорию Старого кладбища смогут попасть не все. Но, как и в случае с кафедральным собором, будет проводиться видеотрансляция на экране.

В 14.40 гробы будут внесены в часовню Старого кладбища, где пройдет последнее прощание с героями восстания. Прозвучит памятный салют в честь руководителей и участников восстания 1863−1864 годов, а также всех, кто сражался и погиб за свободу.

В 16.00 часовню планируют открыть для общественного посещения.