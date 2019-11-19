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«Героем слава!», «небесная сотня» и войска Путина. Историю Украины рассказали за 5 минут

20.11.2019 11:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная украинская группа ТНМК представила видео, в котором история Украины излагается в форме речитатива за пять минут. Видео было создано при поддержке Министерства информационной политики Украины, пишет budzma.by.

Видео: tnmkmusic

В нем представлен украинский взгляд на истории собственной страны: от создания Киевской Руси до войны на востоке Украины.

Автор текста, поэт Артем Поляжака, признавался, что при создании мультфильма вдохновлялся рифами Лявона Вольского. Напомним, что белорусский мультфильм, в котором звучал текст этого белорусского музыканта, вышел в 2011 году.

Видео: Vital Ryzhkou
 
 
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Известная украинская группа ТНМК представила видео, в котором история Украины излагается в форме речитатива за пять минут.
 
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