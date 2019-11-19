Источник материала: Tut.by

Известная украинская группа ТНМК представила видео, в котором история Украины излагается в форме речитатива за пять минут. Видео было создано при поддержке Министерства информационной политики Украины, пишет budzma.by.

Видео: tnmkmusic

В нем представлен украинский взгляд на истории собственной страны: от создания Киевской Руси до войны на востоке Украины.

Автор текста, поэт Артем Поляжака, признавался, что при создании мультфильма вдохновлялся рифами Лявона Вольского. Напомним, что белорусский мультфильм, в котором звучал текст этого белорусского музыканта, вышел в 2011 году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Героем слава!», «небесная сотня» и войска Путина. Историю Украины рассказали за 5 минут Известная украинская группа ТНМК представила видео, в котором история Украины излагается в форме речитатива за пять минут.

Видео: