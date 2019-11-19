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В Пинске польский детский писатель встретится с юными книголюбами
20.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Автор родился в 1970 году в Варшаве, там же закончил университет и преподавал английский язык в средней школе. Первую книгу — сборник стихотворений «Куклы Дороти» выпустил в 2004 году. С тех пор пишет романы, рассказы и стихи для детей. Его книги отмечены многими литературными премиями, были неоднократно номинированы на «Книгу года» польской секцией IBBY. Павел Беренсевич не только писатель, но и переводчик с английского языка. В числе главных своих достижений он отмечает переводы на польский язык книг Люси Мод Монтгомери, Марка Твена и Фрэнсис Бернетт.
Подобные встречи с писателем запланированы также в Бресте и Барановичах.
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