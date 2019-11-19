В Пинске польский детский писатель встретится с юными книголюбами

Источник материала: Полесская правда



Как рассказали корреспонденту pinsknews.by организаторы, в Пинске в рамках уже традиционного проекта Генерального консульства Республики Польша в Бреcте, посвящённого знакомству маленьких книголюбов с современной польской литературой для детей и молодёжи, пройдут авторские встречи с популярным польским писателем Павлом Беренсевичем.

На встречу с писателем, которая будет проходить на польском и русском языках, приглашаются дети младшего школьного возраста. На встрече дети познакомятся не только с польскоязычными книгами писателя, но и с переводами его произведений на русский язык, вышедшими в этом году в издательстве «Речь».

Автор родился в 1970 году в Варшаве, там же закончил университет и преподавал английский язык в средней школе. Первую книгу — сборник стихотворений «Куклы Дороти» выпустил в 2004 году. С тех пор пишет романы, рассказы и стихи для детей. Его книги отмечены многими литературными премиями, были неоднократно номинированы на «Книгу года» польской секцией IBBY. Павел Беренсевич не только писатель, но и переводчик с английского языка. В числе главных своих достижений он отмечает переводы на польский язык книг Люси Мод Монтгомери, Марка Твена и Фрэнсис Бернетт.

Подобные встречи с писателем запланированы также в Бресте и Барановичах.