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Достопримечательность Беларуси вошла в топ мест от National Geographic, которые надо посетить в 2020-м

21.11.2019 00:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в следующем году. В список вошла Беловежская пуща, которая находится на территории Беларуси и Польши.


Фото: Reuters

Редакторы журнала предлагают открыть для себя одно из последних настоящих диких мест Европы. Беловежскую пущу они называют оазисом дикой природы посреди многолюдного континента.

Еще редакторы предлагают отправиться в Форт Кочи (Керала, Индия), провинцию Гуйчжоу (Китай), Тохоку (Япония), Национальный парк Закума (Чад), на Мальдивы и Камчатку и другие места.

 
 
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Журнал National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в следующем году.
 
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