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«Каждый третий». Кто воевал на территории Беларуси и каковы были наши потери

21.11.2019 18:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда читаешь учебники по истории, складывается впечатление, что территория Беларуси постоянно становилась ареной боевых действий. А недавно повод для обсуждения войн, которые прошли по территории Беларуси, подбросили политики. TUT.BY разобрался, какое количество людей наша страна потеряла в этих конфликтах, на чьей стороне воевали белорусы и как войны повлияли на развитие нашего региона.

 

 

В этом тексте мы рассказываем о трех противостояниях — войне 1812 года, Первой и Второй мировых войнах. Более ранние конфликты решили не брать: точная статистика по потерям есть далеко не всегда, поэтому есть риск ошибиться.

Война 1812 года: Отечественная для России, но не для нас


«Дело казаков Платова под Миром». 28 июня (10 июля) 1812 г. Художник Н.П. Красовский

В 1812 году случились события, известные (почти) каждому школьнику. Наполеон Бонапарт с огромной армией вторгся в Российскую империю и дошел до Москвы. Но русскую армию он не разбил, заключить мир так и не смог и был вынужден отходить на запад. Постепенно отступление его армии перешло в бегство, и к концу 1812-го «Великая армия» была почти полностью уничтожена.

Российские историки давно называют этот конфликт Отечественной войной. Термин закрепился в советских учебниках, по которым учились и белорусы. Но по отношению к нашей стране такое название некорректно.

Всего за 17 лет до войны, в 1795 году, Россия приняла участие в разделе Речи Посполитой (федеративного государства, одной из частей которого являлось Великое княжество Литовское). Российская империя воспринималась местной элитой как захватчик. Поэтому шляхта хотя формально и сохраняла лояльность к царским властям, но при этом связывала с Наполеоном надежды на восстановление ВКЛ. Многие ее представители ждали прихода французской армии. Схожие ожидания были и у крестьян, которые надеялись, что Наполеон освободит их от крепостного права (как он это сделал в некоторых европейских государствах).

В итоге некоторые белорусы пошли на службу к Наполеону (кто добровольно, кто принудительно). Как пишет историк Юлия Литвиновская (автор кандидатской диссертации «Беларусь и война 1812 года: социально-экономический аспект»), их насчитывалось не менее 50 тысяч (среди них были как военные, так и гражданские). А во 2-й и 3-й русских армиях Минск в войне 1812 года. Огромный госпиталь, склад и сборный пункт">служили до 32 тысяч уроженцев белорусских земель.

Впрочем, по мере того, как французский император продвигался на восток, настроение жителей Беларуси стало меняться. Больше всех были разочарованы крестьяне. Наполеон сохранил статус-кво: всячески поддерживал дворян, реальностью стали массовые реквизиции. Фактически речь шла об организованном грабеже, во время которого все выступления крестьян против помещиков жестко подавлялись.


«Казаки-мародеры». Художник Иоганн Адам Клейн

Остались разочарованными и помещики, ведь ВКЛ так и не было восстановлено. Свои цели французская администрация четко сформулировала в выступлении маршала Даву перед дворянами и чиновниками Могилева. В июле 1812 года он заявил, что император требует трех вещей: «хлеба, хлеба и хлеба». Если дворянство сохраняло внешнюю лояльность, то крестьяне стали бунтовать.

Белорусских партизан в 1812-м… не было!

Советские историки охотно писали о партизанской борьбе местного населения против французов. Но, как пишет авторитетный историк, доктор наук Андрей Лукашевич, это скорее миф.

Во-первых, в начале XIX века под партизанским отрядом понимали военную единицу регулярной армии, которая действовала в тылу противника. То есть действия крестьян партизанскими не являлись.

Наполеон. Художник В.В. Верещагин

Казалось бы, даже в учебниках по истории Беларуси упоминают о борьбе жителей деревни Жарцы (Полоцкий уезд). Но, как утверждает Лукашевич, это было исключение, а не классический пример. Эта деревня оказалась между российским и французским корпусами. «Чтобы сохранить свою жизнь, а не из-за большой любви к русским и ненависти к французам, население объединилось в отряд», — отмечает историк. Позже эти крестьяне вошли в состав ополчения.

Во-вторых, по мнению Лукашевича, в Беларуси «не существовало партизанского движения как формы борьбы широких масс мирного населения против оккупантов». Причина в том, что случаев борьбы с французами было куда меньше, чем выступлений против крепостного права. Тем более что после изгнания французов бунты продолжились. И подавляли их выступления уже российские войска.

Кстати, они занимались этим и во время войны. К примеру, еще в июле 1812 года генерал Барклай де Толли приказал задушить бунт в одной из деревень Смоленской губернии, соседней с Беларусью, а «зачинщиков бунта, яко изменников веры и отечества, повесить».

Потери — 6% мужчин и половина всей доходной части бюджета России


Добыча пропитания французскими солдатами. «Около Козушина», 11 июля 1812 г. Художник Х.В. Фабер дю Фор

Точную цифру потерь населения Беларуси в войне 1812 года определить невозможно. Как утверждает Юлия Литвиновская, наиболее достоверный источник — ревизии (переписи населения в царской России). Но они учитывали податное население (платили подати, формы налога) и лишь отдельные категории неподатного. Если отталкиваться от ревизии 1811 года, пишет Литвиновская, «то в Беларуси в ее современных границах было не более 1549 тыс. душ мужского пола, т.е. немногим более 3 млн человек всего населения». По данным следующей ревизии (1815 года), их стало 1 млн 452 тысячи человек. Убыль составила 97 тысяч мужчин (6% от их численности).

А вот смертность среди отдельных категорий была более значительной. Так, численность помещичьих крестьян сократилась на 20%. В некоторых уездах потери были еще большие. Так, в Ошмянском уезде погибли 10,1 тысячи мужских душ, или 27% всего населения.

От войны 1812 года пострадала и экономика. Были почти свернуты торговые операции, сократились посевные площади и количество скота. Материальные расходы (ценность уничтоженного и расхищенного имущества, потери от падежа скота, уничтожения хлеба на полях, различные поставки и другие причиненные белорусским губерниям убытки) составили 136 млн рублей ассигнациями. Эта сумма составляла половину всей доходной части бюджета России. Она в полтора раза превышала поступление от податей в 1812 году. При этом российское правительство признало только часть суммы своего долга, которая была засвидетельствована квитанциями о реквизициях.


По дороге на Минск. «Отступление французской армии». Художник В.В. Верещагин

В бедствии были повинны оба противника. Составители сборника документов «Беларусь и война 1812 года» (упомянутый Андрей Лукашевич, а также Дмитрий Яцкевич) нашли Ведомость по Минской губернии. Согласно этому документу, общий размер ущерба в 1812 году составил 16,9 млн рублей от французских войск и 17,2 млн — от российских. В других губерниях подобные документы не были обнаружены. Но, скорее всего, можно говорить о той же пропорции.

Но несмотря на эти обстоятельства, политика Российской империи лишь ужесточилась. После того как Беларусь заняла российская армия, наша страна превратилась в тыловую базу для российских войск. Власти начали взыскивать подати и недоимки. Указом от февраля 1813 года сборы на эти цели возросли на 50%.

Общий итог войны для Беларуси был плачевен. Довоенная численность населения была восстановлена только через 20 лет.

Первая мировая: «Вывозили оборудование, разрушали заводы, фабрики, взрывали мосты»


Беларусь во время Первой мировой войны. Автор карты: Виктор Темушев. Фото: hist-geo.net

Свое название Первая мировая война (1914−1918) получила не просто так. Основные боевые действия разворачивались в Европе — на Западном и Восточном фронтах (Германия боролась там, соответственно, против Франции и России), а также на Кавказском, Салоникском (в Греции) и Итальянском. Боевые действия также шли в Африке (на территории Мозамбика) и Азии (на территории современного Ирака, Израиля, Китая), а также на море.

Этот конфликт в целом был битвой агрессоров, равных друг другу. Англия, Франция, Россия и их союзники воевали против Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Османской империи. Каждый преследовали свои цели (борьба за колонии, новые территории и рынки сбыта и т.д.). В Первой мировой практически не было правых и виноватых стран (возможно, за исключением Сербии).

Беларусь, которая являлась частью Российской империи, стала ареной боевых действий. В 1915 году немецко-российский фронт на два с половиной года стабилизировался по линии Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск, а западная часть страны оказалась под контролем немцев.


Немцы хоронят российских солдат, погибших в Нарочской операции у деревни Интока (апрель 1916 г., Поставский район). Фото: gazetaby.com

По словам историка Владимира Богданова, перед отступлением российское командование применяло тактику выжженной земли.

— Старались не оставлять врагу ничего, за что он мог зацепиться. Вывозили оборудование, скот, имущество, разрушали заводы, фабрики, взрывали мосты.

Поскольку фронт стоял на территории Беларуси, это привело к многочисленным реквизициям и грабежам (со стороны немцев и русских — речь как об армии, так и о гражданской администрации).

Минимум 130 тысяч погибли, 2 млн снялись с места

Сколько человек из-за Первой мировой войны потеряла Беларусь? Используем данные гродненского историка Виталия Корнелюка (автор кандидатской диссертации на тему «Фактары гісторыка-дэмаграфічных змен у складзе насельніцтва Беларусі ў 1913−1918 гг.»). По его подсчетам, перед Первой мировой войной в пяти белорусских губерниях проживали 10,8 млн человек. Как отмечает Корнелюк, для территории современной Беларуси этот показатель составил бы 8,1 млн.

За все военные годы в царскую армию было мобилизовано 924 тысячи. Еще 1,2 млн стали беженцами или были эвакуированы (далеко не все из них вернулись на родину). То есть со своего места снялись более 2 млн человек. Большинство из них оставили родину не по своей воле. Как пишет Корнелюк, это происходило из-за планового выселения, сгона, запугивания людей со стороны властей и православной церкви, а также их собственного страха.


Реконструкция Нарочской наступательной операции. Фото: Игорь Матвеев

Владимир Богданов приводит воспоминания людей: когда в сентябре 1915 года немцы подходили к Сморгони, казаки дали местным жителям три часа на сборы и уход из города. Власти писали расписки и обещали людям все возместить после окончания войны. Но наступили революционные времена, и об этих обещаниях никто, конечно, не вспомнил.

В исследованиях о Первой мировой встречаются следующие данные: 70 тысяч погибли в рядах армии, потери мирных жителей составили 60 тысяч человек, еще 50 тысяч были насильно угнаны в Германию и Австро-Венгрию. Но к этим цифрам надо добавить и людей, которые не вернулись после беженства, погибли от болезней и заболеваний. Все эти люди стали жертвами войны, которая не была им нужна.


Вход немецких солдат в Минск. Губернаторский дом. Католический кафедральный костел. Башня-звоница. Февраль 1918 г. Скан открытки из коллекции Ольги Волковой

Как пишет историк Виктория Латышева (автор диссертации «Население Беларуси по переписям 1897 и 1926 гг.: сравнительный анализ»), «войны вызвали рост смертности, а с Октябрьской революцией 1917 года разразилась настоящая демографическая катастрофа, когда вся страна была охвачена волной различного рода инфекционных заболеваний. В Беларуси ситуация была менее острой: ее территория была ареной военных действий, где профилактика заболеваний была жесткой и масштабной».

Как отмечает Латышева, демографическое восстановление общества произошло лишь к середине 1920-х. Тогда в БССР жили около 5 млн, в Западной Беларуси — около 4 млн). Лишь с 1923-го рождаемость заметно стала превышать смертность.

Великая Отечественная: в составе Красной Армии — более миллиона белорусов


Белорусские партизаны. Фото: wikipedia.org

23 августа 1939 года Германия и СССР заключили договор о ненападении. По секретному дополнительному протоколу они разграничили сферы влияния в Восточной Европе и быстро перешли к конкретным действиям. Уже 1 сентября Гитлер напал на Польшу, а 17 сентября 1939 года войска Красной Армии перешли советско-польскую границу. Вскоре Западная Беларусь, которая почти два десятилетия являлась частью этой страны, вошла в состав СССР.

Если бы Сталин не подписал пакт, Гитлер, скорее всего, все равно бы напал на Польшу. Останавливать подготовку к войне никто не собирался. Практически сразу после нападения нацистов войну Германии объявили Англия и Франция. То есть конфликт был неизбежен. Но альянс с Советским Союзом позволил Гитлеру чувствовать себя более уверенно. Более того, Сталин фактически включил зеленый свет для нацистской агрессии в Европе. А затем пришла очередь СССР. 22 июня 1941-го началась Великая Отечественная война.

Как пишут авторы академической «Гісторыі Беларусі» (ее авторы — сотрудники Института истории НАН), в Красной Армии воевали более миллиона белорусов. Из них более 200 тысяч были призваны еще до войны, 500 тысяч мобилизовали в 1941-м, большая часть остальных были призваны во время освобождения республики. Кроме того, наши соотечественники боролись с нацизмом в рядах сопротивления в странах Западной Европы, в составе польской армии противостояли нацистской агрессии в 1939-м, освобождали Италию в составе армии Андрерса и т.д.

Одновременно во время войны от 80 до 100 тысяч белорусов пошли на сотрудничество с немецким режимом. Главной целью коллаборации было создание «независимой Беларуси». Но реальность разбила эти иллюзорные представления. В целом коллаборанты не сыграли никакой военной роли и стали пешками в чужой политической игре.

«Прямой материальный ущерб в 35 раз превышал довоенный бюджет республики»


Бои на минском направлении. Фото: Александр Дитлов

Точное число потерь белорусского населения до сих пор неизвестно. По сути, любая озвученная цифра воспринимается оппонентами как политизированная. Человека, который ее высчитал, обвиняют либо в преуменьшении зверств гитлеровского режима, либо, наоборот, в следовании советской мифологии, когда цифры завышались. Поэтому разбежка весьма значительная.

Как отмечается на сайте «Архивы Беларуси», если до войны в Беларуси в ее нынешних границах проживали 9,2 млн человек, то в конце 1944 года — 6,3 млн человек.

— По данным Чрезвычайной государственной комисии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, всего на территории БССР убиты 2 219 316 человек гражданского населения и военнопленных. Однако впоследствии выяснилось, что сведения о людских потерях по ряду районов были значительно занижены, а также что данные по некоторым лагерям для военнопленных неточные. В эту цифру также не включены пропавшие без вести или попавшие в плен и погибшие там бойцы Красной Армии из числа белорусских жителей. Не учтены также вывезенные в Германию и погибшие там мирные жители. В настоящее время некоторые исследователи считают, что с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибли от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, т.е. не менее чем каждый третий.

Ради объективности приведем и данные зарубежных историков, которые в целом называют меньшие цифры, чем их белорусские коллеги (данные цитируются по работе «Беларусь у кантэксце германскай гістарыяграфіі гісторыі Другой сусветнай вайны». Ее автор Сергей Новиков — один из самых авторитетных специалистов по этой проблеме).

Так, историк Б. Кьяри называет цифру в 1,6 млн, Х. Герлах — 1,6−1,7 млн. В начале 1990-х Х. Ленгард писал о 2,2 млн белорусов. Польский исследователь М. Иванов пишет о как минимум 3,4 млн погибших жителей (1,4 млн мирных жителей без учета евреев, 800 тысяч погибших на фронте, не менее 350 тысяч — в плену, 100 тысяч — в партизанах, Армии Крайовой, 650 тысяч евреев и т.д.). То есть каждый третий.

Согласитесь: какими бы ни были эти цифры, они ужасны.


Картина Валентина Волкова «Освобождение Минска»

Но ведь республика понесла и другие потери. По данным сайта «Архивы Беларуси», прямой материальный ущерб исчислялся 75 млрд рублей (в ценах 1941 года), что в 35 раз превышало довоенный бюджет республики. Белорусская экономика была отброшена на уровень 1913 года. А ведь было еще уничтожение Минского гетто и Хатыни… Всего были сожжены, разрушены и разграблены 209 из 270 городов и районных центров, 9200 деревень.

Вы бачылі лес,
дзе прагал скразны?
Скажыце, вы бачылі бор той,
дзе кожнай другой няма сасны
ці сама меней — чацвёртай?
Тое ж было з народам маім.
Сякера ваеннай навалы
прайшлася бязлітасна па ім,
і — прагалы, прагалы.

Анатоль Вярцінскі, «Рэквіем па кожным чацвёртым»

Вторая мировая стала без преувеличения самой страшной катастрофой за всю историю Беларуси.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Когда читаешь учебники по истории, складывается впечатление, что территория Беларуси постоянно становилась ареной боевых действий. TUT.BY разобрался, какое...
 
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