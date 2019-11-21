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В Вильнюсе - спустя 155 лет - с почестями хоронят Кастуся Калиновского и других повстанцев

22.11.2019 08:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 ноября в Вильнюсе проходит торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов. Два года назад их останки случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина. И вот, 155 лет спустя, белорусы, поляки и литовцы наконец могут попрощаться с теми, кто боролся за восстановление их общего, но разделенного государства. Весь день журналисты TUT.BY будут рассказывать о том, что сегодня происходит в литовской столице.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Торжественная церемония прощания начнется в 9 утра в кафедральном соборе Вильнюса. Останки 20 повстанцев сюда перевезут из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского.

На протяжении двух с половиной часов у всех желающих будет возможность зайти в костел и попрощаться с людьми, которые 155 лет назад боролись за восстановление независимости своей страны — и за это же погибли.

На 12 часов запланирована торжественная служба, которую проведет вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас. Вход в собор будет ограничен, но на Кафедральной площади можно посмотреть видеотрансляцию. На службе ожидается присутствие президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Польши Анджея Дуды и вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, который представляет официальную белорусскую делегацию.

В 13.40 похоронная процессия покинет собор-базилику святого Казимира и святого Владислава и пройдет через весь Вильнюс к кладбищу Расу. Гробы с останками руководителей восстания Кастуся Калиновского и Зигмунда Сераковского повезут на лафетах, остальных — на катафалках.

В 14.00 процессия остановится у Острой брамы (Aušros Vartai) — единственных сохранившихся ворот городской стены и часовни с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской. Прозвучат песнопения на литовском, польском и белорусском языках, после чего процессия двинется дальше.

В 15 часов процессия должна прибыть на кладбище Расу — один из самых древних некрополей Литвы. Свой «спачын» они найдут в часовне, которую специально отреставрировали к церемонии перезахоронения.

Здесь пройдет последнее прощание с героями восстания. В 16 часов часовню откроют для общественного посещения.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Найти останки повстанцев 1863—1864 годов помогла случайность. В феврале 2016 года с горы Гедимина сошел оползень, через несколько месяцев он повторился. Под угрозой разрушения оказалась башня Гедимина — памятник архитектуры ХIV века. Чтобы предотвратить возможные последствия, в январе 2017-го на горе решили начать строительные работы. Но поскольку это памятник архитектуры, сперва на место пришли археологи — и обнаружили несколько безымянных могил с останками 20 человек.

Некоторые из них были расстреляны, некоторые — повешены. Тела многих были облиты известью и брошены в могилы, по которым нельзя было понять, что здесь находятся захоронения.

О том, что найденные останки принадлежат повстанцам и руководителям восстания 1863 года Кастусю Калиновскому и Зигмунду Сераковскому, мы узнали в марте 2019 года. Полтора года литовские исследователи брали тесты ДНК, анализировали антропологические характеристики, вид казни и найденные в могилах предметы — в итоге они смогли идентифицировать останки 20 человек.

Так наше прошлое проникло в наше же настоящее, а сухие даты из учебников по истории вдруг стали такими близкими и реальными.

О том, что среди найденных останков есть Кастусь Калиновский, литовские исследователи уверены на 95 процентов. Чтобы окончательно подтвердить свои выводы, было решено провести ДНК-экспертизу: взять материал из могилы брата Калиновского в Свислочи и сравнить две пробы. Экспертиза длилась с июля, но в итоге оказалось, что в Свислочи похоронен не Виктор Калиновский. Об этом еще раньше предупреждали местные историки и активисты: по их словам, в 1990-х место захоронения Виктора было выбрано наугад.

Сегодня останки повстанцев обретут свой покой, а часовня на кладбище Расу станет местом национальной памяти трех стран — Литвы, Польши и Беларуси.

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22 ноября в Вильнюсе пройдет торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов, среди которых - национальный герой Беларуси Кастусь Калиновский. Весь...
 
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