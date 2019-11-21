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Завтра в агрогородке Жидче пройдёт праздник, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства
22.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Торжественное открытие праздника, церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Пинщины и концерт «Людзям працы – гонар і пашана» пройдут на сцене Жидченского СДК. Начало в 11.00.
Приглашаем всех желающих!
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> Завтра в агрогородке Жидче пройдет праздник, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного...
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