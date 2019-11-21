Завтра в агрогородке Жидче пройдёт праздник, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства

Источник материала: Полесская правда



Завтра в агрогородке Жидче пройдет праздник, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Торжественное открытие праздника, церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Пинщины и концерт «Людзям працы – гонар і пашана» пройдут на сцене Жидченского СДК. Начало в 11.00.

С 10.00 на площадке перед сельским Домом культуры будут работать торговые объекты, игровые площадки, выставка-продажа «Город мастеров».

В 10.30 там же стартует выступление образцового духового оркестра Парохонской ДШИ.

В 11.00 начнется праздничный концерт коллективов любительского творчества Пинского района «Славім цябе, Беларусь!».

Приглашаем всех желающих!

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