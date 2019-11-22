В день прощания с Калиновским и повстанцами Вильня как будто вновь стала белорусской. Как это было

Источник материала: Tut.by

22 ноября Вильнюс будто вернулся в прошлое. На один день его улицы вновь стали принадлежать белорусам, которые приехали попрощаться со своим героем Кастусем Калиновским. Отбросив рабочие дела, тысячи людей провели его и других повстанцев в последний путь. Торжественные похороны длились весь день, и в них не чувствовалось траура или печали. Как это было — в репортаже TUT.BY.

Раннее утро. Вильнюс. На улице Пилимо все еще горят фонари: растапливают остатки ночного мрака. В витринах магазинов светятся елки и подмигивают огоньки, напоминая прохожим, что совсем скоро — Рождество и Новый год.

На сонных полупустынных улицах Вильнюса очень легко распознать белорусов. Они спешат (понятно куда), максимально тепло укутаны (и часто — в бело-красно-белые флаги), из рюкзаков выглядывают складные флагштоки.

Вынос гробов с останками повстанцев запланирован на 8.30, и в это время на кафедральной площади города уже собралось немало людей.





— Мы же ради этого и ехали, — говорит компания белорусов. — Встать пораньше, прийти сюда и провести повстанцев в последний путь — самое малое, что сегодня мы можем для них сделать.

Останки 20 повстанцев, среди которых — руководители восстания Кастусь Калиновский и Зигмунд Сераковский — поместили в небольшие гробы из натурального дерева. Из дворца правителей ВКЛ их выносили под стук барабана и звон колоколов. Это, пожалуй, было самым сильным моментом всего дня. Вот она, наша трагическая история, идет на руках у литовских и польских военных.

О том, как было бы ценно и важно увидеть в Вильнюсе белорусский почетный караул, говорили многие участники церемонии. В разных тонах: с возмущением, сожалением, грустью. Говорили — но ничего изменить не могли.





В 9 утра кафедральный костел открыл двери для всех, кто пришел попрощаться с повстанцами. Просторный зал быстро заполнился людьми. Многие, кто заходил, крестился. Некоторые на коленях стояли у входа и тихо читали молитву.

Время шло, а поток людей не истощался — с каждым часом он только нарастал.





Вот идет Павел Северинец, в руках которого — букет бело-красных роз.

— Як і наш бела-чырвона-белы сцяг, — объясняет политик и писатель.

— А чаму іх тры?

— Бо героі не паміраюць.

В, казалось, бесконечном потоке людей невозможно не заметить женщину и молодую девушку. В руках у них — еловые венки с хризантемами, перевязанные бело-красной лентой. Завязываем разговор — выясняется, что эти люди — наследники «Марыські чарнабровай, галубкі маёй», в которую был влюблен Кастусь Калиновский.





Сегодня Эва Ямонт и ее дочь Анна живут в Париже. А могли бы… Интересно, как бы повернулась история, если бы жениха сестры их прабабушки не казнили? Чем бы сегодня жила Беларусь? Предполагать и фантазировать можно долго, но совершенно бесполезно.

— Маруся и Елена, чьими женихами были повстанцы, были сестрами моей прабабушки, — объясняет Эва. — В семье было пятеро детей, вместе с родителями их сослали в Сибирь. После того как Маруся приехала из Сибири в Варшаву, она вышла замуж, но детей у нее не было. Елена вышла замуж там же, в Сибири. Родила в тюрьме дочку. Потом сына. Но заболела туберкулезом и вскоре умерла.

«Сёння мы ўсе адчуваем сапраўднае яднанне»

То, что все происходившее 22 ноября, похоже на ожившую историю, говорили многие участники церемонии. Казнь Калиновского и его «дзецюкоў» произошла 155 лет назад. Это событие уже успело стать прошлым, но вдруг — благодаря оползню и литовским археологам — превратилось в настоящее, свидетелями которого стали тысячи людей.

— Гэта сапраўды гістарычная падзея, — в один голос говорят молодые люди из Могилева, которых жизнь разбросала по разным странам. Сегодня Калиновский собрал их вместе в Вильнюсе.

Ане 17 лет, она студентка. Сегодня она впервые в жизни видит такое количество бело-красно-белых флагов.





— Быць сёння тут — гэта магчымасць адчуць сябе беларускай, — говорит девушка.

— А вас не пужае, што беларуская дзяржава часам атаясамлівае людзей з бела-чырвона-белыя сцягамі з апазіцыяй?

— Дык 95 адсоткаў насельніцтва жыве ў апазіцыі да Лукашэнкі, — слово берет другой участник компании.

— Не слухайце вы чалавека, які жыве ў Польшчы, — улыбается его друг.

Для Ани и ее подруги сегодня важно быть на похоронах повстанцев, потому что для них это «магчымасць адчуць, што мы сапраўды беларусы».

— На гэтым мерапрыемстве я бачу, што ёсць шмат людзей, якія лічаць гэтак жа, як і я. Сёння мы ўсе адчуваем сапраўднае яднанне.





22 ноября погода решила смешать воедино все, что только могла: мороз в минус два градуса, солнце, ветер и сырость одновременно. Но это мало кого испугало — на протяжении двух часов, пока в соборе шла служба, тысячи людей стояли на главной площади, наблюдая за происходящим в храме с экранов. Некоторые периодически прятались в кафе, чтобы погреться — и вновь выходили на улицу.

На площади у собора можно было увидеть много знакомых медийных лиц: политика Григория Костусева, правозащитника Алеся Беляцкого, художника Алеся Пушкина с сыном, скульптора Геника Лойко, писателя Владимира Орлова и других. Но самым интересным было узнавать, кто все те остальные люди, которые пришли прощаться с Калиновским под бело-красно-белыми флагами. Программисты, предприниматели, технологи, химики, официанты, студенты, учителя, продавцы, врачи, юристы, механики — почти весь спектр рынка труда Беларуси в одном месте.





Несмотря на то что в соборе находились президенты двух стран, это не доставляло дискомфорта присутствующим на площади. Никакого досмотра, никакой «прилегшей» мобильной сети. Максимум — сотрудники в штатском, которых можно опознать по беджам на груди, и полицейские с собаками в толпе.

Выступления Анджея Дуды, Гитанаса Науседы, Игоря Петришенко собравшиеся на площади воспринимали по-разному — от аплодисментов до криков «Жыве Беларусь» и «ганьба».

«Очень хочется, чтобы наши дети это видели и учились любить страну, в которой они родились»

С опозданием на полчаса процессия переместилась на улицу. Ее уже ждал длинный живой коридор, за спиной которого незаметно прошла бывший президент Литвы Даля Грибайскайте. Женщина в шапочке и шарфе цветов литовского флага заметила ее, быстро метнулась навстречу, живо протянула руку — Грибайскайте улыбнулась, протянула руку в ответ и обменялась парой фраз.





Сергей из Жлобина, на церемонию перезахоронения он приехал вместе с супругой и сыном. Чтобы успеть на похороны, был за рулем почти всю ночь: 210 километров до Минска, потом до Вильнюса плюс четыре часа ожидания на границе.

— Моя студенческая оппозиционность уже забыта, — говорит Сергей, глядя на площадь под бело-красно-белыми флагами. — Наступила взрослая, семейная жизнь. Такого, как в 1996-м, себе уже не позволишь. Но детей воспитываем правильно: учим языку и современным белорусским традициям.



Экс-руководитель Беларуси Станислав Шушкевич

К слову, на площади и в потоке людей, который двинулся за траурной процессией к кладбищу Расу, было очень много детей.

Например, Николай приехал в Вильнюс вместе с двумя детьми. Один из малышей пока еще даже не умеет ходить.

— Это событие слишком близкое нам. И действительно масштабное. Сегодня мы как раз рассуждали, кого еще можно поставить рядом с Калиновским. Пришли к выводу, что, наверное, только Скорину. Самое интересное, что спустя 150 лет эта история все еще жива. И она слишком важная, чтобы ее пропустить человеку, который любит Беларусь. Очень хочется, чтобы наши дети это видели и учились любить страну, в которой они родились.







Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.





Литовские, польские и бчб-флаги слились в единый пестрый поток, в котором все ощущали равность и свою сопричастность к событию.

— Ты гавары па-польску, я буду на беларускай — і мы паразумеемся, — говорят друг другу мужчины, которые, очевидно, только что познакомились.

— Добра. Тады растлумач мне, што такое ганьба, — просит поляк.

Впереди них идут супруги Ким и Леся. На плечах у него — бчб-флаг, на ней — украинский.

— Не магу назваць гэтую цырымонию перапахаваннем. Гэта хутчэй пахаванне, бо Кастусь і іншыя былі проста кінутыя ў яму. Сёння ж мы пакладзем у зямлю — часткова літоўскую, часткова польскую, часткова беларускую — падмурак нашай нацыі. Магчыма, з гэтага вырасце нешта большае.





Здесь же, в потоке, встречаем и героя нашего дорожного репортажа — программиста Сашу. Сегодня он решил разговаривать на белорусском языке. Звучит очень хорошо.

Процессия растягивается на многие сотни метров. Местные жители Вильнюса удивленно смотрят на количество бело-красно-белых флагов, среди которых нет ни одного официального белорусского.





















Для руководителя symbal.by Павла Белоуса такое количество белорусов на церемонии было ожидаемым.

— Колькасць людзей, якія прысутнічаюць тут сёння, паказвае важнасць падзеі, якая, відавочна, не перабольшаная намі ўсімі. Нягледзячы на будні дзень, замежжа, шэнген, якія, здавалася б, павінны замінаць, сёння нас тут шмат. І бела-чырвона-белыя сцягі - у лідарах. Фактычна Кастусь Каліноўскі - бацька беларускай нацыі. Ён адзін з першых пачаў гаварыць пра Беларусь, называючы гэтую зямлю Беларуссю. І вельмі радасна, што яго памяць ушанавалі годна. Наогул, я думаў, што пасля прэзідэнтаў [віцэ-прэм'еру Беларусі Ігару] Петрушэнка не дадуць слова. Але ён сказаў нармальна. Былі два фэйспалмы, але, на жаль, гэта ўжо наша беларуская трагедыя.









Последний путь повстанцев завершается в часовне на старинном вильнюсском кладбище Расу.





Имена повстанцев, которых 22 ноября похоронили на вильнюсском кладбище Расу:

Раймунд Земацкий, 53 года, настоятель из Лидского повета

Болеслав Колышка, 25 лет, родился в Карманишках Лидского повета

Юльян Лясневский, 31 год, управляющий в Большом Можейково Лидского повета, родился в Варшаве

Зигмунд Сераковский, 36 лет, родился в Волыни

Александр Равсковский, 27 лет, из Милюнцев Ошмянского повета

Юзаф Равковский, 36 лет, из Милюнцев Ошмянского повета

Кароль Сипович, 19 лет, место рождения — Волынь

Юзеф Яблонский, 20 лет, место рождения — Ломжа

Ян Беньковский, 26 лет, фельдшер, место рождения — Варшава

Генрих Маковецкий, 27 лет, хоружий корпуса лесничих, место рождения — Могилевская губерния

Владислав Николяй, 26 лет, из лютеранской шляхты Виленской губернии

Альберт Ляскович, 23 года, из Голдово Лидского повета

Кизимир Сычук, 26 лет, Вильня

Мечислав Дармановский, 27 лет, Варшава

Игнат Зданович, 23 года, Вильня

Титус Далевский, 23 года, место рождения — Кункулка Лидского повета

Якуб Чехан, 40 лет, Вильня

Эдвард Чаплинский, ученик аптекаря, из Паневежского повета

Ян Марчевский, 24 года, ученик фельдшера, место рождения — местечко Рава, Королевство Польское

Кастусь Винцент Калиновский, 26 лет, место рождения — Мостовляны Волковысского повета