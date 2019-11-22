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В Азербайджане есть деревня Вандам. Жан-Клоду Ван Дамму там поставили памятник
23.11.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Памятник Жан-Клоду Ван Дамму в натуральную величину установили осенью в азербайджанской деревне Вандам. Название просто совпало с фамилией актера.
Сам Ван Дамм поблагодарил создателей на своей странице в "Фейсбуке".
Скульптура сидящего на шпагате Ван Дамма появилась в Вандаме осенью. Автор идеи памятника - Шакир Эминбейли, а реализовал ее местный скульптор Азад Алиев.
На самом деле, в переводе с местного диалекта азербайджанского название села означает "ясеневая крыша", но это не остановило не только автора, но и множество фанатов, любящих в боевой позе фотографироваться у въезда в село.
На официальной странице актера в Facebook появилась фотография памятника и благодарность.
В Азербайджане Ван Дамм так популярен, что когда актер шесть лет назад снялся в рекламе Volvo, стоя на шпагате между грузовиками, этот его трюк повторили в Азербайджане. Правда, молодой человек использовал для этого два серебристых легковых "мерседеса". Есть в Азербайджане и версия исполнения этого трюка с "жигулями".
Жан-Клод Ван Дамм наибольшую известность имел в 90-е, после того как снялся в таких фильмах, как "Кровавый спорт", "Кикбоксер", "Двойной удар", "Универсальный солдат", "Трудная мишень" и другие. Всего на счету у американского актера более 50 ролей.
Как рассказал Би-би-си Шакир Эминбейли, памятник пока недоступен, его официальное открытие состоится через две недели.
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Памятник Жан-Клоду Ван Дамму в натуральную величину установили осенью в азербайджанской деревне Вандам. Название просто совпало с фамилией актера.
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