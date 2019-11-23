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Настоящая Людмила Игнатенко из «Чернобыля»: первое интервью после выхода сериала

24.11.2019 09:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB. Однако популярность сериала обернулась проблемами для прототипа одной из его главных героинь - Людмилы Игнатенко, жены пожарного Василия, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации.

Людмила рассказывает, что летом 2019 переехала из Киева в украинскую глубинку, спасаясь от пристального внимания журналистов. Она также утверждает, что не давала HBO письменного согласия на экранизацию своей истории.

 
 
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Людмила рассказывает, что летом 2019 переехала из Киева в украинскую глубинку, спасаясь от пристального внимания журналистов. Она также утверждает, что не давала HBO...
 
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