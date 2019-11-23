Есть повод! Федута о Ленине и другом авантюристе, который изменил мир

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Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждое воскресенье Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста. Почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Есть повод! Федута о чтении чужих писем, милосердии и баобабах

В мавзолее на московской Красной площади я был несколько раз, и, признаться, больше всего меня — в первый раз — поразила очередь. Я не представлял себе (пацан-третьеклассник), что там в этом здании происходит и почему все эти люди туда идут. То есть, конечно, имя Ленина я знал, как и все советские школьники, но стоять три часа в такой длинной очереди, устав до смерти… В общем, когда мы вошли вовнутрь, я уже мало что соображал, а мимо праха вождя очередь пролетала с такой скоростью, что я его и не заметил.

Зато я запомнил фразу, гордо сказанную какой-то посторонней мамашей своему сыну, явно моему сверстнику, который, запыхавшись, бежал чуть впереди меня:

— Ты видел человека, который навсегда изменил мир.



Владимир Ильич Ленин. Фото: joinfo.ua

И потом, в школе, на классном часе (была такая форма воспитательной работы в советские времена), на вопрос, что было главное из случившегося с нами летом, я с гордостью ответил:

— Я видел человека, который навсегда изменил мир.

«Навсегда?» Оказалось, слишком громко было сказано. Сейчас, уже не слишком молодой, я точно знаю, что ни один политик не способен изменить мир или хотя бы человеческое представление о мире. Это делают совершенно другие люди.

С одним из таких я встретился совершенно случайно. Вернее, с его прахом. Тоже отстояв очередь — только значительно меньшую и без громких слов. Потому что стояли очередью не в мавзолей, а в обычный собор.

В кафедральный собор Севильи. Города, где ночной зефир струит эфир, ну и так далее. Города «севильского озорника» Дон Жуана де Маранья. Но ни зефир, поднимающийся от мелкого и не слишком хорошо пахнущего Гвадалквивира, ни память о Дон Жуане никак у меня с севильской «кафедрой» не ассоциируются.

Другое.

Четыре величественные статуи на цепях держат гроб. Будь я тем третьеклассником, который пафосно заявлял что-то о посещении Мавзолея Ленина, я бы наверняка процитировал что-то про «гроб качается хрустальный на цепях между столбов». Но и я был уже намного старше, и гроб был не из хрусталя, а из чего-то более надежного и долговечного. Кажется, мрамор. И четыре статуи, символизирующие четыре известные к тому времени части света — Европу, Азию, Африку и Америку, — держали прах человека, благодаря которому эта четверка смогла собраться вместе. Человека, открывшего Америку.



Могила Колумба в кафедральном соборе Севильи. Гроб несут короли Кастилии, Леона, Арагона и Наварры. Фото: wikipedia.org

Cristoforo Colombo — так его звали на родном языке.

Cristóbal Colón — так звали его государи Испании, которой его открытие, в конце концов, принесло величие и несметные богатства.

Христофор Колумб — так его звал учебник истории, откуда я и узнал впервые его имя.

И этот человек, 25 ноября 1500 года вернувшийся из своего третьего путешествия в наручниках, действительно изменил мир. После его путешествий пришлось переосмыслять представления всего человечества о том, что такое наша Земля. Но тогда, 25 ноября 1500 года, Колумбу было вовсе не до осознания собственного величества. Его ведь посылали вовсе не для изменений представлений о мире, а для поиска самого короткого пути в Индию. За перцем его посылали и за прочими пряностями. А он их не нашел.

Можно сказать, промахнулся. Плыл в Индию, открыл Америку. Цель вроде бы поставил правильно, а вот достичь ее не сумел.



Возможный посмертный портрет кисти Себастьяно дель Пьомбо (1519). Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США). Изображение: wikipedia.org

Но мир — изменил.

И вот когда ты стоишь у гроба, в котором навсегда покоится один из самых известных авантюристов мировой истории, ты понимаешь, что это и есть истинное величие. Уже не касаются человека ни всесветная слава, ни светские сплетни, ни угрозы сильных мира сего. Он спит, и четыре статуи, символизирующие, как и было сказано, четыре части света, заботятся о том, чтобы никто не потревожил его сон.

Поэтому если у вас есть свободное время, попытайтесь открыть свою Америку. То, чего никто до вас не открывал. И вы обретете величие. И ваше имя будет внесено в учебники истории. А мавзолей… А бог с ними, с мавзолеями. Измените наше представление о мире — и вас на самом деле будут помнить вечно.