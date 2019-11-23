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Георгий Колдун прошел в финал украинского «Х-фактора»

24.11.2019 12:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун прошел в финальный этап украинского телевизионного шоу «X-Фактор». Запись последнего этапа отбора доступна на YouTube.

Георгий исполнил песню Робби Уильямса Feel — и прошел на следующий этап, попав в команду Ольги Поляковой. Полякова хотела собрать команду «30+» — и 42-летний Георгий Колдун ей подошел.

«Может показаться странным, что человек, которому 42 года, приходит и участвует в каких-то шоу такого характера, — рассуждал Колдун перед отбором. — Если кто-то считает, что 42 года — это уже много — мы обычные люди, я вообще в душе ребенок».

 
 
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Полякова хотела собрать команду «30+» - и 42-летний Георгий Колдун ей подошел.
 
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