Объявлен победитель детского «Евровидения»

Источник материала: Tut.by

В польском городе Гливице 24 ноября прошел ежегодный детский конкурс песни «Евровидение». В нем победила представительница Польши Вики Габор. Это вторая подряд победа наших западных соседей на этом конкурсе. Беларусь заняла 11 место.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ей 12 лет, и она чем-то похожа (хоть и отдаленно) на победительницу взрослого «Евровидения-2012» Лорин.

Девушка родилась в Германии, пошла в школу в Великобритании, сейчас живет в Польше. В этом году она стала финалисткой польской версии шоу «Голос. Дети».

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Первый трек Вики, который вышел в феврале 2019-го, уже набрал более двух с половиной миллионов просмотров на YouTube, а в Instagram у нее уже больше 65 тысяч подписчиков (чем не мечта 12-летнего подростка?).

На детском «Евровидении» она исполнила песню Superhero.

Как голосовали

В этом году за победу боролись дети и подростки из 17 стран Европы, а также из Австралии и Казахстана.

Победитель нынешнего конкурса определился традиционным образом: результаты зрительского голосования были суммированы с результатами выбора национального жюри от каждой из стран-участниц.

Зрительское голосование началось 22 ноября в 22.00 на официальном сайте Детского «Евровидения» junioreurovision.tv. Оно продлилось до начала финального концерта (24 ноября). После того, как выступили все конкурсанты, голосование открылось вновь, но только на 15 минут. Согласно правилам, можно было выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны.

Напомним, что в этом году Беларусь представляла Елизавета Мисникова.

Видео:

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