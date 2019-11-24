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Корейская поп-звезда Гу Хара умерла в 28 лет
24.11.2019 22:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, более известная как Хара, найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает
Как отмечает издание, накануне девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте свою фотографию с подписью: «Спокойной ночи!»
Причина смерти неизвестна, в настоящее время полиция проводит расследование по данному факту. При этом сообщалось, что в мае этого года Хара пыталась покончить с собой — тогда девушку, находившуюся без сознания, обнаружил ее менеджер, после чего певицу госпитализировали.
Гу Хара являлась бывшей участницей корейского герл-бэнда Kara. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?). Также она снималась в телесериалах.
В октябре
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Причина смерти неизвестна, в настоящее время полиция проводит расследование по данному факту.
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