ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корейская поп-звезда Гу Хара умерла в 28 лет

24.11.2019 22:53 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, более известная как Хара, найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Newsweek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 구하라 (@koohara__)

Как отмечает издание, накануне девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте свою фотографию с подписью: «Спокойной ночи!»

Причина смерти неизвестна, в настоящее время полиция проводит расследование по данному факту. При этом сообщалось, что в мае этого года Хара пыталась покончить с собой — тогда девушку, находившуюся без сознания, обнаружил ее менеджер, после чего певицу госпитализировали.

Гу Хара являлась бывшей участницей корейского герл-бэнда Kara. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?). Также она снималась в телесериалах.

В октябре сообщалось о самоубийстве другой кей-поп-исполнительницы — Солли. Ей было 25 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина смерти неизвестна, в настоящее время полиция проводит расследование по данному факту.
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Достаточно стерильное выступление». Эксперты о выступлении белоруски на детском «Евровидении»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика