«Достаточно стерильное выступление». Эксперты о выступлении белоруски на детском «Евровидении»

Источник материала: Tut.by

В польском городе Гливице 24 ноября прошел ежегодный детский конкурс песни «Евровидение». Представительница Беларуси Елизавета Мисникова заняла 11 место. TUT.BY оперативно собрал мнения экспертов о ее выступлении.



Елизавета Мисникова. Фото: instagram.com/liza_misnikova

«Не могу сказать, что это было плохо. Но не это не была песня победителя»

Продюсеру Инне Радаевой TUT.BY позвонил сразу после выступления белоруски. Среди плюсов наш эксперт отметила чистую интонацию и яркую хореографию.

— Балет отработал превосходно. Ребята, которые танцевали, смотрелись в кадре просто бомбически, великолепно. За постановку — мое субъективное твердое «10». На мой взгляд, «картинку» вытянули именно они.

По мнению Инны, достойно смотрелись и костюмы.

— Не могу сказать, что плохо. Вполне себе модно и стильняжно (улыбается). Имеет право на жизнь. Единственное, меня смутила одежда Лизы во время подводки к визитки. Ее непонятные короткие шорты смотрелись как-то странно.

Инна Радаева. Фото: личный архив

Если говорить о песне, то, как отмечает Инна Радаева, то из первых семи композиций она была ритмична.

— Такая качовая песня. Хотя, на мой вкус, можно было прокачать и посильнее. Хорошо это или плохо, судить очень сложно. Сейчас среди трендов — пение баллад. А еще у каждого исполнителя есть вставки на родном языке. У нас, к сожалению, этого не произошло. Если бы даже пару-тройку строчек перевели на белорусский, было бы хорошо.

В целом у Инны осталось спокойное впечатление от песни «Пепельный».

— Я не могу сказать, что это было плохо. Но не могу сказать, что это была песня победителя. Да, это детский конкурс, там не всегда нужно выносить на первый план амбиции, но все-таки это борьба и соревнование. Мне кажется, когда едешь на такого рода музыкальное событие, ты должен ехать с песней-победителем. А этого в «Пепельном» не было. На мой субъективный взгляд, песня «Вятры» Марии Ермаковой смотрелась бы в этом году на порядок уместнее, чем «Пепельный» (эта песня заняла второе место на национальном отборе. — Прим. TUT.BY).

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Среди других участников нашему собеседнику очень понравилась испанка и представитель Казахстана.

— Да, у нее были проблемы с интонацией. Но она очень оригинальная девочка, с необычной песней и тембром (к сожалению, этого как раз не хватает песни «Пепельный»). Что касается представителя Казахстана, то Добавить можно то, у него была просто сказочная баллада и песня победителя.

В целом Инна спогнозировала результат белоруски так:

— Не думаю, что это плохой вариант. Но при этом ту не будет победы. Наши шансы средние.

Как вы уже знаете, наша собеседница не ошиблась.

«Это песня для школьной дискотеки»



Ольга Брилон. Фото: личный архив

На музыковеда Ольгу Брилон номер Елизаветы Мисниковой оставил удручающее впечатление.

— Честно говоря, я не поняла, почему жюри выбрало для «Евровидения» именно эту исполнительницу. Где ее детская непосредственность, озорство, харизма? В этом номере нет ничего, какое-то нелепое подражание взрослым. А песня подойдет разве что для школьной дискотеки.

Ольгу огорчило, что пение Мисниковой постоянно переходит на крик. В результате часть песни музыковед просто не услышала.

По мнению Ольги, самые сильные выступления белорусов на детском «Евровидении» были связаны с Ксенией Ситник и Андреем Кунцом.

— Там был внутренний стержень. Когда Андрей пел, от него было глаз не оторвать, настолько он был харизматичен (пусть он тогда и занял второе место). К сожалению, в этом году наша исполнительница совсем не цепляла. Ни голосом, ни сценическими манерами. На мой взгляд, это полный провал.

До звонка TUT.BY Ольга посмотрела более половины номеров.

— Очень понравился исполнитель из Кахастана. Это мальчик, который демонстрирует мастерство взрослого артиста. У него большой потенциал, хороший вокал, прекрасная песня. Не важно, на каком языке она звучит: я смотрю на него и получаю удовольствие.

По мнению Ольги Брилон, не надо стараться понравиться Европе. Надо оставаться самим собой, брать своей самобытностью.

— Заметьте: грузинский исполнитель показал свою ментальность в каких-то штрихах, исполнительница из Ирландии — в танцах. В целом на конкурсах стараются показать свое, оригинальное.

В белорусском номере, увы, ничего такого не было. Если бы не ваша просьба о комментарии, на такую исполнительницу я бы не обратила внимание. Те же костюмы и подтанцовка — усредненный стандарт всего. Казалось, мы старались учесть все, что происходит на «Евровидении». Что-то похожее можно увидеть в 2/3 номерах. А в результате и не вспомнишь, чем они между собой отличаются. Вообще хочется видеть на конкурсе обычных детей, а не экологических активистов. (Но это об конкурсе в целом).

«От ребенка ожидаешь отрыва. А получаешь достаточно стерильное выступление»

Руслан Стариковский. Фото: личный архив

Продюсер Руслан Стариковский выделил несколько плюсов в выступлении белоруски.

— Из хорошего — Лиза спела уверенно. На национальном отборе меня очень смущали ее кривляния, потому что они были слишком наигранными. На «Евровидении» в ее песне появилась гармония. Не сказать, чтобы мне это стало нравится, но, по крайней мере, ее выступление больше не коробит.

Также мне понравилась подтанцовка. Даже хорошо, что дети иногда сбивали синхронное выступление. Это даже вызывало милоту, ведь в такие секунды видишь, что перед тобой дети. Наоборот плохо, когда идет крупный план и видишь, как ребенок ждет перехода на следующий элемент композиции. Понятно, что есть напряжение. Но исполнитель должен быть естественным.

— Я вижу, что это сделанный проект, — продолжает Руслан. Но не тот, который делает ребенок, а который за него делали «большие дяди». От ребенка ожидаешь отрыва. А получаешь достаточно стерильное, пластмассовое выступление, ведь подростковую историю делают взрослые. Претензий к ним как к профессионалам у меня нет. Но в этом номере нет души, поэтому между исполнительницей и зрителем возникла дистанция.

Руслана Стариковского также смутила работа художника.

— Было очень много несочетаемых цветов. Я люблю, чтобы в номере была какая-то линия. Понимаю, что кто-то хотел увидеть такую кислотность. Но это немного из другой оперы.

По словам Руслана, он с 15 лет является фанатом музыкальных клипов и все время воспринимает музыку через визуал.

— Для меня «Пепельный» шел бы фоном. Я бы не переключился, но при этом не запомнил. Дай Бог попасть в десятку. Но это точно не песня победитель. Сделаю ставку на Польшу или Испанию, но в электронном голосовании Россия может включить систему «Алсу» (смеется — намек на скандал на шоу «Голос». — Прим. TUT.BY).

«Главное, чтобы история участия Беларуси в „Детском Евровидении“ не начала повторять историю взрослого»

Пиар-менеджер Сергей Андрианов поделился своими впечатлениями последним среди участником. Он не впечатлился работой команды белорусского участника и самим выступлением Лизы.

— Мне показалась, она была истерична и местами даже агрессивна в своем поведении на сцене. Думаю, отсутствие опыта выступлений на крупных площадках и успешных участий в международных телепроектах сказались на этом. Хотя, мне кажется, за два месяца подготовки это можно было обеспечить 14-летнему подростку.

11 место из 19 — возможно, хороший результат для Лизы и ее окружения, — считает Андрианов. Но по его словам, для Беларуси и той существующей шоу-индустрии — это плохая тенденция: уже второй год подряд представитель Беларуси не попадает даже в ТОП-10.

— Теперь главное, чтобы история участия Беларуси в «Детском Евровидении» не начала повторять историю взрослого «Евровидения», когда хороший результат Беларусь ждет годами. Ведь последний раз в тройке лучших на «Детском Евровидении» мы были почти десять лет назад.

По мнению Сергея, в целом сам проект «Евровидение в Беларуси» уже давно требует обнуления и новых решений.

— На конкурсе в Польше мне было любопытно слушать участников из других 18 стран: как звучат их национальные языки, в песнях есть социальный мессендж… Мне кажется, большой стратегической ошибкой было отправить в колоритную Польшу песню на государственном языке, а не на национальном — белорусском. Когда в 2017 году мы ехали в Украину с белорусской группой «NaviBand» это впоследствии имело определенный результат. Своих же коллег и друзей из Польши я поздравляю с успешным проведением конкурса. Они все сделали правильно.