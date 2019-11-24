Где искать витамин С? Тест о полезных фруктах и овощах

Источник материала: Tut.by

Осенью и зимой особенно важно поддерживать свой организм полезными веществами. Знаете ли вы, какие фрукты и овощи нужно положить в корзину, чтобы максимально «загрузить» себя витаминами и микроэлементами? Проверьте в тесте, который мы сделали совместно с сетью магазинов «АЛМИ» .

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