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Где искать витамин С? Тест о полезных фруктах и овощах

25.11.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью и зимой особенно важно поддерживать свой организм полезными веществами. Знаете ли вы, какие фрукты и овощи нужно положить в корзину, чтобы максимально «загрузить» себя витаминами и микроэлементами? Проверьте в тесте, который мы сделали совместно с сетью магазинов «АЛМИ».

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Проверьте, что вы знаете о содержании полезных веществ во фруктах и овощах с помощью нашего теста. *Партнерский материал
 
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