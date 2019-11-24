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«Код да Винчи» по-могилевски: айтишник и коллекционер написал мистический роман о городе

25.11.2019 10:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мистический роман на фоне реальных событий истории Могилева написал айтишник и коллекционер Олег Лисовский. Называется он «Книга» и был задуман как… сценарий компьютерной игры про Могилев, «чтобы под нее когда-нибудь сделали качественный 3D-макет города», рассказал Олег Mogilevnews.by.


Фото: Олег Лисовский, facebook.com/nahabnaa.pysa

— Все получилось почти случайно, — говорит Олег Лисовский. — Начал разрабатывать сюжет для сценария игры, его идея увлекла меня так, что на определенном этапе понял, что может получиться отличный приключенческий роман.

Сам автор определяет жанр книги как историко-приключенческий роман. То есть это экшен с элементами мистики и романтики на фоне реальных событий истории Могилева.

Книгу Олег Лисовский писал около двух лет — с 2013 по 2015 годы. Причем, в основном, в поезде в пути на работу.

Олег Лисовский — известный краевед и коллекционер, обладатель самой большой коллекции исторических фото Могилева, живет и работает в Германии. Ранее в виде книги издавались его переводы исторических текстов, «Книга» — первое художественное произведение.


Фото: Олег Лисовский, facebook.com/nahabnaa.pysa

Над иллюстрациями для издания работал могилевский художник Игорь Адамович. Рисунки создавались под впечатлением от прочитанного, художник сам выбрал сцены, которые его тронули больше всего. Графика Игоря Адамовича также будет представлена на презентации «Книги» и будет экспонироваться после нее еще в течение недели.

Презентация «Книги» состоится 27 ноября в выставочном зале музея истории Могилева (ул. Болдина, 1). Начало презентации — в 17.00. Купить ее можно будет здесь же, стоимость — 40 рублей.

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Теги: Могилев
 
 
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