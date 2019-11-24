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Цаплю исключили, на очереди зубр? Пять фактов о Красной книге Беларуси

25.11.2019 11:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году исполняется 40 лет с того момента, как было решено создать Красную книгу Беларуси. Naviny.by приводят радостные и печальные факты, связанные с этим уникальным изданием и ее «обитателями».


Фото: nashkraj.info

Факт 1. Красная книга переиздавалась уже четыре раза

Составить свой перечень редких видов флоры и фауны, которым угрожает исчезновение, решил Совет министров БССР в 1979 году. Но сама Красная книга вышла в 1981 году, причем на белорусском языке.

Первый выпуск включал 80 видов диких животных и 85 видов дикорастущих растений.

Самый свежий вариант Красной книги, четвертый по счету, увидел свет в 2015 году. В нем насчитывается 202 вида животных и 303 вида растений. Это чуть больше, чем в предыдущем издании — на 14 и 10 видов соответственно.

Факт 2. Красная книга имеет два черных «приложения»

Речь идет о Черной книге, или списке регионально исчезнувших видов на территории Беларуси за последние 100 лет, и Черной книге инвазивных видов животных.

В первый список включены 8 животных — все они давно исчезли в Беларуси. Это одна бабочка, один моллюск, две рыбы, одна птица, а также три млекопитающих.

К примеру, уже 40 лет в нашей стране никто не видел бабочку вида апполон Parnassius Apollo. Рыба вида вырезуб Rutilus Frisii Frisii в начале прошлого века водилась в реках Припять, Стырь, Горынь, Сож, Ясельда, Ипуть, Березина, но из-за строительства в 1932 году Днепровской ГЭС перестала подниматься по Днепру до наших пределов.

А птицу вида дрофа Otis Tarda, которая в 1820-х годах гнездилась даже в предместьях Гродно и Слонима, последний раз видели на нашей земле возле Пружан Брестской области в 1930-х.

Во вторую Черную книгу — инвазивных видов животных — вошли только самые агрессивные виды «чужаков» из числа тех, кто противостоит нашим местным представителям фауны.

Среди «захватчиков» (их уже сотни и многие реально опасны) оказались енотовидная собака, американская норка, фараонов муравей, каштановая минирующая моль, амурский бычок и даже пиранья.

Кстати, в числе первых пиранью осмелились попробовать жители Белоозерска Брестской области — эта рыба начала попадаться на крючок местным рыбакам в 2004 году.

Примечательна история такого инвазивного вида, как буйволовая цикада. Она случайно попала в Европу из Северной Америки вместе с посадочным материалом. Случилось это в середине прошлого века. А у нас это насекомое длиной 10 миллиметров обнаружили в 2000 году в окрестностях Мозыря. Сейчас буйволовая цикада захватила уже все Полесье. Особенно любит пожирать розы, малину, ежевику, яблони, виноград.

Факт 3. Краснокнижники живут рядом с нами

То обстоятельство, что животное или растение занесено в Красную книгу, не означает, что оно обитает либо растет далеко от белорусских городов и их видят только ученые и лесники.

Краснокнижников можно встретить даже в белорусской столице.

Так, в 2008 году в Минске увидели чернозобую гагару — всего 15 пар этой птицы гнездится в Беларуси, а в 2017 году обнаружили длиннохвостую неясыть. В столице обитают и другие редкие птицы, занесенные в Красную книгу. Например, малая и большая выпь, обыкновенная пустельга, малый погоныш, коростель.

В окрестностях Минска и в самом городе также растет множество растений, включенных в Красную книгу. Это в том числе чина льнолистная, колокольчик широколистный, лилия кудреватая, волдырник ягодный, ива черничная, ладьян трехнадрезный.

Нередко наблюдается и обратная ситуация, когда краснокнижника впервые примечают в пущах и заповедниках. Или находят вдали от городов.

К примеру, летом 2019 года в Беловежской пуще впервые обнаружили колокольчик широколистный. А в октябре этого года в Несвижском районе Минской области нашли крупную колонию крапчатого суслика.

Факт 4. Животное или растение могут исключить из Красной книги

Представители флоры и фауны покидают страницы Красной книги по двум главным причинам.

Во-первых, ученые исключают животных и растения из книги, если не имеют точных данных о состоянии их популяций и месте нахождения.

Так случилось, в частности, с тремя видами животных и четырьмя видами растений при составлении 2-го издания Красной книги.

Во-вторых, из Красной книги исключают те виды, которым больше не грозит исчезновение или они перестали считаться редкими в нашей стране.

К примеру, на момент подготовки 3-го выпуска Красной книги (2004 год) в Беларуси насчитывалось всего 50−250 гнездовых пар большой белой цапли. Сегодня их уже 2−3 тысячи, поэтому этот вид птицы, который был взят под охрану в 1981 году, исключили из 4-го издания.

Факт 5. Охотиться на некоторых краснокнижников не запрещено

Как бы это странно не звучало, но в Беларуси широко практикуется охота на отдельных животных из Красной книги.

Причем наши чиновники любят ссылаться на то, что в этом плане мы целиком и полностью европейская страна, и отмечать, что такая охота «строго регламентирована и ограничена».

К примеру, в Беларуси разрешено охотиться на европейского зубра, который является символом нашей страны. Причем особо подчеркивается, что «добывать» это животное лучше зимой — в это время шерсть у зубра лучше по качественным характеристикам.

Объявления об охоте на зубра можно найти на сайтах национальных заповедников и лесных хозяйств страны.

Дело это весьма прибыльное. Только одному национальному парку «Беловежская пуща» охота на зубра приносит 1,5 миллиона евро в год.

Иностранцу такая охота обойдется в среднем в 6365 евро, тогда как для гражданина Беларуси разрешение на добычу зубра из молодняка текущего года будет стоить всего 800 рублей. В июне 2019 года правительство снизило стоимость охоты на зубра для белорусов сразу на 20%.

Чиновники утверждают, что мера эта вынужденная. Дескать, зубров развелось очень много, и они наносят ущерб экосистеме и сельскому хозяйству.

Несколько лет назад в Беларуси заговорили о том, что зубр может вообще покинуть страницы Красной книги. Это мнение «на перспективу» обосновал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

А с недавних пор с подачи Минлесхоза в стране опять заговорили о том, что европейскую рысь пора перевести в разряд «нормируемых охотничьих видов».

Пока эта инициатива не прошла — не в последнюю очередь благодаря петиции, которую подписали 4590 человек. Но ситуация может измениться уже в апреле 2020 года — к этому времени Совмин поручил Минлесхозу взять всех особей рыси на учет, чтобы «в дальнейшем сделать выводы, имея объективные данные».

А пока чиновники без устали «прорабатывают вопросы» с животными из Красной книги, некоторые наши граждане в буквальном смысле охотятся на краснокнижные растения.

Так, каждую весну, несмотря на призывы Минприроды не делать этого, люди целыми охапками рвут черемшу (лук медвежий), чтобы продавать ее горожанам. А те с радостью покупают.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В этом году исполняется 40 лет с того момента, как было решено создать Красную книгу Беларуси.
 
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