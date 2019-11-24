ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла советская разведчица. Вместе с мужем она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля

25.11.2019 20:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Советская разведчица Гоар Вартанян умерла 25 ноября в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.


Изображение с сайта dalma.news

Гоар Вартанян родилась в 1926 году в Армении. В 1930-е годы ее семья переехала в Иран. В 16-летнем возрасте она присоединилась к антифашистской группе своего будущего супруга Геворка Вартаняна.

В 1943 году группа Геворка Вартаняна обеспечивала безопасность Тегеранской конференции и сорвала покушение немецких спецслужб на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Эта операция легла в основу художественного фильма «Тегеран-43», вышедшего в 1980 году.

В 1951 году супруги Вартанян переехали в СССР, где поступили в Ереванский институт иностранных языков. С 1956 года они работали разведчиками-нелегалами в нескольких десятках стран мира. В 1986 году пара прекратила работу на разведку из-за опасений, что их разоблачат в результате предательства. В том же году они вернулись в СССР.

Геворк Вартанян умер 10 января 2012 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гоар Вартанян родилась в 1926 году в Армении. В 1930-е годы ее семья переехала в Иран. В 16-летнем возрасте она присоединилась к антифашистской группе своего будущего...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Дом Короткевича, купленный бизнесменом, пустует. Активисты боятся, чтобы он не стал «складом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика