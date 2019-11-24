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Умерла советская разведчица. Вместе с мужем она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля
25.11.2019 20:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Советская разведчица Гоар Вартанян умерла 25 ноября в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Гоар Вартанян
В 1943 году группа Геворка Вартаняна обеспечивала безопасность Тегеранской конференции и
В 1951 году супруги Вартанян переехали в СССР, где поступили в Ереванский институт иностранных языков. С 1956 года они
Геворк Вартанян умер 10 января 2012 года.
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Гоар Вартанян родилась в 1926 году в Армении. В 1930-е годы ее семья переехала в Иран. В 16-летнем возрасте она присоединилась к антифашистской группе своего будущего...
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