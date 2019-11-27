«Ткацкий станок», «Древо дорог» и «Юбилейная». Вот какие скульптуры появятся на новых станциях метро

Источник материала: Tut.by

Первые четыре станции третьей линии метро откроют в 2020 году. Какими они будут, пока можно понять только по рендерам. На днях появились новые — по станции метро «Вокзальная». Стало известно, что там установят «Древо дорог». TUT.BY сходил в мастерские к скульпторам и посмотрел, что они готовят для минской подземки.

«Вокзальная» — «Древо дорог»

В мастерской скульптора Александра Шаппо есть рабочая модель композиции «Древо дорог». Пока она выполнена в пенопласте и в уменьшенном масштабе, 1 к 5.

Скульптуру в виде треугольника, испещренного линиями, установят на платформе станции «Вокзальная». Планируется, что ее сделают из алюминия.



Александр Шаппо — скульптор, председатель секции скульптуры Белорусского союза художников

Александр Шаппо, как и другие авторы, участвовал в конкурсе произведений для новых станций метро, который прошел в 2015 году.

— Предложил работу для «Вокзальной», потому что эта тема переплетения дорог, расположения Беларуси мне близка. Наши культура, менталитет, государственность — все на пересечении, на столкновении путей, — говорит скульптор.

Спроектировали станцию «Вокзальная» Владимир Телепнев, Ольга Телепнева, Александр Якубец. Работали над этой и другими станциями также архитекторы Григорий Васильев и Сергей Букато.

Архитектурное решение станции менялось. На последних рендерах видно, что интерьер выполнят в черно-белых тонах. Световые полосы, как на ночной дороге, будут вести к доминанте — тому самому «Древу дорог» в конце платформы, на которую пассажиров будут поднимать эскалаторы.

— Там будет то самое пересечение дорог. Над скульптурой подсветят круг — это отсылка к тому, как на карте обозначают город. А в самом древе читается много образов. Здесь можно увидеть и линии, как на человеческой руке, и борозды на поле. Конечно, это условное обозначение дерева, непрямолинейное.

Работа будет высотой четыре метра. Длина верхнего ребра треугольника, рассчитывает автор, тоже будет около четырех метров.

— Будет одна точка опоры, так что внутрь будет вставляться каркас. Все эти моменты, в том числе ветровую нагрузку, будем прорабатывать сейчас с инженерами и архитекторами. Метро — транспортный объект, это накладывает некоторые ограничения, — объясняет скульптор.



В руках у скульптора Александра Шаппо вариант светового решения, на котором остановились. Круг над скульптурой будет белым

Александр Шаппо предполагает, что начнет создавать скульптуру в натуральную величину уже в декабре.

— В минском метро вообще замечательные станции, у которых есть свой колорит. Станции новой ветки тоже будут особенными, но совершенно другими, не похожими на советские, с уже новой эстетикой.

— На форумах снова критикуют: мол, опять это искусство на станциях, вон в Нью-Йорке простое, утилитарное метро. Что вы об этом думаете?

— Минск — достаточно чистый город, наверху — мало предметов искусства, объектов культуры. Посмотрите, проспект Притыцкого — пустое огромное пространство. Так пусть хоть в метро человек едет и видит что-то атмосферное. А вообще сегодня хочется перебороть навязчивые образы Беларуси, которые активно используются: аист, зубраня, рушничок. Я не о том, что надо срочно от них отказываться или уничтожать, просто нужно их перефразировать.

«Площадь Франтишка Богушевича» — «Ткацкий станок» и «Книга белорусская»

На станции «Площадь Франтишка Богушевича» будут сразу две скульптуры, их разместят на стенах в торцах платформы. Алексей Сорокин и Виктор Копач в соавторстве работают над художественной композицией «Ткацкий станок», Максим Петруль — над «Книгой белорусской».



Концепция скульптур на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича». Архитектор станции — Владимир Телепнев, при участии Сергея Букато

«Ткацкий станок» будет высотой шесть метров, шириной — пять.

— Увесистая вещь. Материал — латунь, сейчас мы экспериментируем над способами ее обработки, — говорит Алексей Сорокин.



Рабочая модель скульптуры «Ткацкий станок»

Скульптор объясняет идею работы:

— Вот нити, которые переходят в ткань. Ткань — это само творчество поэта, его произведения, а нити — слова, которые сплетаются, уплотняются и создают смыслы. Франтишек Богушевич полностью себя посвятил служению народу. Судьба белорусского народа записана на холстах, в орнаментах, узорах, поэтому этот ткацкий станок — еще и образ народа.

На станке будут написаны слова Франтишка Богушевича.

«Можа, хто спытае: дзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, дзе наша мова жыве: яна ад Вільні да Мазыра, ад Віцебска за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Менск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак…».



Скульптор Алексей Сорокин

— Процент людей, которые ходят на выставки, в музеи, очень мал. У нас полная беднота в плане насыщения общественных пространств интересными объектами, формами. А тут работы в метро будут выставлены на постоянное обозрение, это немаловажно в процессе окультуривания масс, — говорит Алексей Сорокин.

На другой стене станции установят «Книгу белорусскую», автор — Максим Петруль. Он же создавал произведения «Грушевка» и «Малиновка» для новых станций метро.

Вот как выглядит рабочий макет «Книги белорусской» (масштаб — 1 к 10).



Рабочий макет скульптуры, на финальном этапе она может немного измениться

— Мое произведение посвящается творчеству Франтишка Богушевича, — говорит Максим Петруль. — Как в любом большом художественном произведении, в нем нет и не может быть буквальной трактовки. Зритель здесь может читать открытую книгу, всматриваться в ткань или плетень, смотреть в распахнутое окно или дверь, в которых вписана цитата Франтишка Богушевича «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».

Размеры скульптуры «в полный рост» будут такими: шесть на шесть метров. Материал — медь.

— Медь — это то, что предшествует бронзе, из которой отливают памятники. Медь имеет выразительные эстетические свойства и интересные пластические возможности. Если ее перегреть больше нужного, она станет очень твердой. Нагревать этот материал нужно ровно настолько, чтобы он стал пластичным. Я убежден, что материал также важен для произведения, как и его смысл, форма и пластика, — говорит Максим Петруль.

Солнце на «Юбилейной»

Композиция на станции метро «Юбилейная», авторства Максима Петруля, разработана в сотрудничестве с архитектором Вячеславом Лопато.

— Когда мы интегрируем произведение в общественное пространство, очень важно учитывать историю места. Например, мы выяснили, что Юбилейную площадь так назвали в 1826 году — в честь 1500-летия первого Вселенского собора, на котором были утверждены догматы и символы христианской веры. Как это название сохранилось в то время, когда все религиозные топонимы уничтожались? Просто кто-то не понял, о каком юбилее речь, — говорит скульптор.



Верхнее изображение — так будет выглядеть скульптура «Юбилейная» на одноименной станции. Ее подвесят под потолком, внизу работу решили не размещать

— Кроме того, по городской легенде, в этой местности был высокий холм. Считалось, что за ним «прячется Солнце», — добавляет Максим Петруль. — Архитектор Вячеслав Лопато использует в интерьере станции светильники в форме диска, которые по смыслу отсылают к нимбу, к солнцу. И для меня эти «светящиеся диски» стали пластическим лейтмотивом моего произведения.



Скульптор Максим Петруль

«Солнце» от Максима Петруля будет необычным. В объеме — только половина диска, вторую половину создает отражение в листе нержавеющей стали. Скульптуру вмонтируют в полоток — с платформы будет виден полный солнечный диск.

— Тут есть отсылка к потустороннему — к тому, что не ощущается физически, а домысливается.



Рабочий макет. Скульптура отражается в листе нержавеющей стали — человек видит полный диск солнца



Верхняя часть диска — отражение

Материалы — нержавеющая сталь, латунь, медь.

— Произведение — это всегда эксперимент, а не шаблонные действия и манипуляции. Верю в то, что наше метро не только удобно и практично, но и может быть альтернативой музеям и галереям Минска, — рассказывает автор.

— Какой скульптура будет в обслуживании? Была история на станции «Московская»: задуманный архитектором подвесной потолок из белого оргстекла позже сняли, в том числе из-за сложностей с чисткой.

— Скульптура, как и любое произведение, требует ухода. Тут уже много зависит не от художника, а от балансодержателя. Какой балансодержатель, в таком состоянии произведение и находится! Достаточно его протирать от пыли — и все будет хорошо. А вообще, настоящие произведения со временем настолько органично врастают в среду, что и коррозия, и пыль, и патина делают их только лучше.

А что еще?

Четвертая станция, которая откроется в Минске в 2020 году, — «Ковальская Слобода». Там скульптуры выполняют Павел Войницкий с соавторами. Какими будут работы, мы сможем рассказать после их окончательного согласования.