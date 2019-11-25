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Если муж бьет: что обязана делать немецкая полиция

26.11.2019 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии домашнее насилие не является само по себе уголовным преступлением, но его проявления уголовно наказуемы. В полицию, например, можно обращаться из-за семейных побоев, сексуального и экономического насилия, преследования и постоянного контроля, угроз и оскорблений в семье.


Каждая четвертая жительница Германии сталкивалась с насилием со стороны своего партнера. Это — официальная статистика министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи ФРГ. В большинстве ситуаций преступники — мужчины. Только в Мюнхене за 2018 год поступило почти три тысячи заявлений о бытовом насилии, и в 80 процентах случаев подозреваемыми были мужчины. Благодаря работе полиции в Германии в прошлом году удалось предотвратить несколько убийств из-за семейно-бытовых конфликтов. Как работает эта система?

Заявление о домашнем насилии обязаны принять

Во всех брошюрах по домашнему насилию, которые распространяют в немецких городах, сказано, что заявление от жертвы полиция обязана принять в любом случае. Дело в том, что в Германии есть принцип, по которому полиция принимает заявление при подозрение в преступлении. «На практике это означает, что у сотрудников просто нет возможности отклонить заявление, даже если ситуация неоднозначная», — объяснил в интервью DW представитель полиции Мюнхена Ральф Этцель. Заявления о домашнем насилии принимают в письменной или устной форме — не только лично, но и при помощи соседей или родственников. После этого в полиции выдают памятку о правах потерпевшего. Полиция проводит собственное расследование и передает дело в прокуратуру.

Когда жертва живет в зарегистрированном партнерстве, помолвлена или замужем за человеком, который проявляет насилие, она имеет право в любой момент отказаться от дачи свидетельских показаний. Дело приостановят и будут хранить несколько лет. Процесс могут возобновить, когда женщина вновь обратится в полицию и в суд. Есть также возможность снять побои в клинике без подачи заявления в полицию. Если пострадавшая все-таки позже захочет обратиться за помощью, она может предоставить этот документ.

Запрет на контакт до суда

В Германии жертва может попросить о запрете на контакты и временное выселение обидчика из квартиры еще до начала судебного процесса. Если полицейские понимают, что опасность все еще угрожает потерпевшей, они сами могут принять такие меры — даже забрать ключи и на время выдворить из дома предполагаемого преступника. «Бывает, что соседи звонят в полицию и жалуются за шум или крики. На место приезжает наряд, предотвращает или регистрирует преступление и запрещает контакты с потерпевшей», — пояснил Ральф Этцель. Речь идет не только о физическом контакте, но и о звонках, смс, письмах и якобы случайных встречах с жертвой.

Только за 2018 год мюнхенская полиция всего выдала более двух тысяч запретов на контакты и проживание в совместной квартире. В Баварии они могут действовать максимум 10 дней. В других федеральных землях действуют другие сроки, например, в Берлине — две недели. Предполагается, что за это время женщина обратится в суд и добьется через него таких же запретов уже на более длительный срок. Как и суд, полиция может запретить преступнику приходить в те места, где часто появляется женщина, — возле ее работы, в детском саду, школе. Но если во время первых 10 дней жертва сама звонит или встречается с преступником, запрет на контакт автоматически перестает действовать.

Как правило, от момента подачи заявления в полицию до окончания судебного разбирательства проходит около года. При наличии серьезный угрозыможно добиться быстрого рассмотрения дела. По необходимости потерпевшая может временно переехать в так называемое «женское общежитие» или пожить у родственников и друзей. В Германии при смене жилья в течение двух недель нужно получить новую прописку, и такие ситуации — не исключение. Но во время регистрации в другой квартире женщина может попросить о запретительной отметке: так новый адрес другие люди смогут узнать только после ее согласия.

Жертве домашнего насилия помогают психологи

Психологи и соцработники могут бесплатно сопровождать несовершеннолетних и жертв особо тяжких преступлений или сексуальных изнасилований во время допросов в полиции и судебного процесса. Вообще каждая потерпевшая может запросить такую помощь, но не всегда ее предоставляют бесплатно — все зависит от конкретной ситуации. Помимо этого, по согласию женщины полиция связывается с местными кризисными центрами, где жертву насилия консультируют в том числе и по юридическим вопросам. Такие организации работают на нескольких языках и могут помогать потерпевшим даже по телефону или в анонимных чатах.

 
 
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В Германии домашнее насилие не является само по себе уголовным преступлением, но его проявления уголовно наказуемы. В полицию, например, можно обращаться из-за...
 
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