В Беларуси создадут мультсериал на родном языке. Начат сбор средств

Источник материала: Tut.by

Писательница Анна Янкута и художница Светлана Котлярова начали работу над мультфильмом «Вожыкавая палянка». В ей ежата будут учиться названиям цветов, дней недели, а еще считать и петь. И все это на белорусском языке. Сбор средств на создание мультфильма начат на платформе «MolaMola».



Фото предоставлено организаторами

По сюжету на Солнечной поляне живет семейство ежей: мама, папа и близнецы-ежата — девочка и мальчик на имя Вожа и Пых-Пых. Ежата, как и все дети, чрезвычайно любопытны и любят играть. А еще они учат белорусские слова. В этом им помогают короткие рифмованные стишки и легкие для запоминания песенки.

Первая серия называется «Игра в прятки». Она расскажет, как по-белорусски правильно считать, а также познакомить детей со словами, которые имеют отношение к игре: считалка, прятаться, искать, находить и другие.

— Апошнім часам выходзіць усё больш беларускамоўных кніг для дзяцей розных узростаў. І хаця пакуль нельга сказаць, што іх стала дастаткова, сітуацыя відавочна паляпшаецца. Але адных кніг для гадавання беларускамоўных дзяцей мала — патрэбныя яшчэ і якасныя мультфільмы, — убеждена автор сценария Анна Янкута.

Она считает, что переводы зарубежных мультфильмов — хорошая практика, но следует делать и свое:

— Аднак зусім мала арыгінальных навучальных мульцікаў, зробленых на беларускім матэрыяле, і нам вельмі хочацца гэты прабел запоўніць. Мы марым пра серыял, кожная серыя якога будзе з дапамогай вясёлых вершыкаў, запамінальных песенек і яркіх сюжэтаў дапамагаць дзецям вучыць беларускую мову. І, безумоўна, забаўляць, захапляць і ўражваць.

Создатели мультфильма уверены, что он будет полезен не только белорусскоязычным семьям, но и тем, кто говорит дома по-русски, чтобы для детей встреча с белорусским языком в школе не была шоком.

Мультсериал будет состоять из 2-минутных эпизодов с музыкальной заставкой. Сейчас идет сбор средств на пилотный эпизод.