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Около 500 брестчан снимутся в фильме о русском Хатико - собаке Пальме

27.11.2019 07:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 500 брестчан примут участие в съемках художественного фильма «Пальма», которые пройдут с 29 ноября по 5 декабря в аэропорту областного центра, пишет Zarya.by.


Фото: Заря

Картину снимает российский режиссер Александр Домогаров-младший, на счету которого две короткометражки, ужастик «Пиковая дама: Зазеркалье» и участие в киноальманахе «Русское краткое». В этот раз 30-летний сын популярного актера, известный по роли лыжника в нескольких «Ёлках», взялся за материал, основанный на реальных событиях.

История овчарки по имени Пальма произошла в 1974—1976 годах в московском аэропорту. Оставленная во «Внуково» собака несколько лет ждала возвращения своего хозяина, день в день встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.

Над сценарием фильма работали Александр Домогаров-младший и Екатерина Мавроматис, наиболее известные работы которой — сценарии к картинам «Яна + Янко» Наташи Меркуловой и «Выше неба» Оксаны Карас.

Съемки «Пальмы» стартовали этим летом в Подмосковье. Брестский аэропорт выбран в качестве одной из локаций не случайно. Однажды ему уже доводилось изображать в кино аэропорт из прошлого: в 2010 году здесь прошли съемки фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», действие в котором также происходит в 1970-е годы.

Под Брестом российские киношники будут работать почти неделю. За это время у нас будет отснято множество сцен, в том числе и с участием брестчан, которые сыграют в картине пилотов, бортпроводников, сотрудников аэропорта, кассиров, милиционеров и пассажиров. Также в съемках примут участие дети, которым придется примерить на себя роль пионеров.

— Планируем, что за один день мы будем снимать до десяти сцен: и прилеты, и отлеты, — очень много всего, — рассказал Zarya.by бригадир массовки Александр Азаренко. — В течение шести съемочных дней в массовке будет задействовано 495 человек. Причем в этот раз брестчане даже выступят в роли дублеров известных актеров. Мы уже нашли женщину, очень похожую на Елену Анисимову, а также человека, который ну просто вылитый Ян Цапник, только меньше его ростом: если у Цапника рост 180, то у нашего актера — 172. Этому мужчине предстоит сыграть в кадре точную копию героя Цапника, с которым его, по сюжету, должна перепутать собака.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестском аэропорту пройдут съемки российского кино.
 
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