ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцко-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви начались занятия по минигольфу с молодыми насельниками дома-интерната для инвалидов и ветеранов труда

27.11.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

По инициативе братства Преображения Господня прихода храма Святой Живоначально Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского благочиния Слуцко-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви начались занятия по минигольфу с молодыми насельниками дома-интерната для инвалидов и ветеранов труда, расположенного в д. Осмолово Несвижского района.

В Слуцко-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви начались занятия по минигольфу с молодыми насельниками дома-интерната для инвалидов и ветеранов труда

Первое занятие с пятью молодыми людьми, имеющими с рождения физические особенности, прошли на территории учреждения образования «Несвижский государственный колледж имени  Якуба Коласа», в котором 7 сентября этого года состоялась церемония открытия поля для мини-гольфа. Во время открытия духовник Преображенского братства протоиерей Олег Абрамович освятил данный спортивный объект.

Первое занятие провел преподаватель физической культуры данного учебного заведения, отличник образования Зизико Юрий Валентинович, а помогал ему в этом духовник Несвижского  Православного братства протоиерей Олег Абрамович.

В Слуцко-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви начались занятия по минигольфу с молодыми насельниками дома-интерната для инвалидов и ветеранов труда

Участникам были объяснены правила и показаны приемы пользования инвентарем. Далее все они смогли попробовать свои силы на практике.

Занятия в зимний период будут проводиться в самом доме инвалидов на искусственных минидорожках, которые в ближайшее врем будут смонтированы в расположении дома-интерната активистами братства.

Планируется, что заниматься минигольфом сможет любой желающий, а занятия будут проводить волонтеры из числа учащихся Несвижского колледжа.

Инициаторами проекта стал духовник братства Преображения Господня прихода храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского благочиния Слуцкой епархии протоиерей Олег Абрамович и автор многочисленных программ популяризации гольфа Зизико Юрий  Валентинович.

https://pravoslavmolodezh.ru

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По инициативе братства Преображения Господня прихода храма Святой Живоначально Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского благочиния Слуцко-Солигорской...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Водопад» из облаков сняли на видео в Индии: завораживающее видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • закрытые босоножки на низком каблуке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика