В Слуцко-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви начались занятия по минигольфу с молодыми насельниками дома-интерната для инвалидов и ветеранов труда

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По инициативе братства Преображения Господня прихода храма Святой Живоначально Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского благочиния Слуцко-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви начались занятия по минигольфу с молодыми насельниками дома-интерната для инвалидов и ветеранов труда, расположенного в д. Осмолово Несвижского района.

Первое занятие с пятью молодыми людьми, имеющими с рождения физические особенности, прошли на территории учреждения образования «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа», в котором 7 сентября этого года состоялась церемония открытия поля для мини-гольфа. Во время открытия духовник Преображенского братства протоиерей Олег Абрамович освятил данный спортивный объект.

Первое занятие провел преподаватель физической культуры данного учебного заведения, отличник образования Зизико Юрий Валентинович, а помогал ему в этом духовник Несвижского Православного братства протоиерей Олег Абрамович.

Участникам были объяснены правила и показаны приемы пользования инвентарем. Далее все они смогли попробовать свои силы на практике.

Занятия в зимний период будут проводиться в самом доме инвалидов на искусственных минидорожках, которые в ближайшее врем будут смонтированы в расположении дома-интерната активистами братства.

Планируется, что заниматься минигольфом сможет любой желающий, а занятия будут проводить волонтеры из числа учащихся Несвижского колледжа.

Инициаторами проекта стал духовник братства Преображения Господня прихода храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского благочиния Слуцкой епархии протоиерей Олег Абрамович и автор многочисленных программ популяризации гольфа Зизико Юрий Валентинович.

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