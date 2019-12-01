﻿ Скульптуру князя Витовта, которая стояла между Новым и Старым замками в Гродно, вернули на место. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скульптуру князя Витовта, которая стояла между Новым и Старым замками в Гродно, вернули на место

27.11.2019 14:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Деревянную скульптуру Витовта, Гродно, забрали на реконструкцию">которая стояла между Новым и Старым замками, после двух месяцев восстановительных работ вернули на место. Спасал статую резчик по дереву Николай Скляр, сообщает Hrodna.life.

Фото: hrodna.life

Сколько еще простоит деревянный Витовт около замков, Николай Скляр сказать не может. Мастер говорит, что изначально статую неправильно закрепили и не следили за ней на протяжении долгих лет.

— Я сделал все что мог, но гарантий не даю никаких, — рассказывает резчик. — Трещины я не замазывал, внутри очистили от гнилья и всего прочего, укрепили все там, а также поставили арматуру. Потом статую почистили и покрыли специальной пропиткой, которая на некоторое время защитит скульптуру от влаги. Я думаю, Витовт еще пять лет точно простоит, а там будет видно.

Так выглядел Витовт до реставрации. Фото: Свабода

Статую великого князя литовского Витовта поставили около гродненских замков еще в начале 90-х годов. Скульптура стала подарком городу от Литовского фонда культуры. Подобный деревянный Витовт появился и в Тракае.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 119
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревянную скульптуру Витовта, которая стояла между Новым и Старым замками, после двух месяцев восстановительных работ, вернули на место. Спасал статую резчик по...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Красу Осени» выбрали в Шумилинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Культуры)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика