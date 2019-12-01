Скульптуру князя Витовта, которая стояла между Новым и Старым замками в Гродно, вернули на место

Источник материала: Tut.by

Деревянную скульптуру Витовта, Гродно, забрали на реконструкцию">которая стояла между Новым и Старым замками, после двух месяцев восстановительных работ вернули на место. Спасал статую резчик по дереву Николай Скляр, сообщает Hrodna.life.

Фото: hrodna.life

Сколько еще простоит деревянный Витовт около замков, Николай Скляр сказать не может. Мастер говорит, что изначально статую неправильно закрепили и не следили за ней на протяжении долгих лет.

— Я сделал все что мог, но гарантий не даю никаких, — рассказывает резчик. — Трещины я не замазывал, внутри очистили от гнилья и всего прочего, укрепили все там, а также поставили арматуру. Потом статую почистили и покрыли специальной пропиткой, которая на некоторое время защитит скульптуру от влаги. Я думаю, Витовт еще пять лет точно простоит, а там будет видно.

Так выглядел Витовт до реставрации. Фото: Свабода

Статую великого князя литовского Витовта поставили около гродненских замков еще в начале 90-х годов. Скульптура стала подарком городу от Литовского фонда культуры. Подобный деревянный Витовт появился и в Тракае.