В Бресте стены домов на улицах Гоголя и Маяковского распишут стихами белорусских поэтов

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время на стенах домов центральной части Бреста появятся стихи белорусских поэтов, сообщил TUT.BY автор проекта Денис Рабчук.



Фото: twitter.com/trotsyuk_d

Уже согласовано размещение двух стихов Геннадия Буравкина и одного — Янки Купалы. Они появятся на зданиях на улице Гоголя и Маяковского в ближайшие дни, рассказал Рабчук.

В будущем число поэтических муралов в Бресте может увеличится. Проект предлагает украсить стены как минимум десяти зданий стихами белорусских авторов.