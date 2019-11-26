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В Бресте стены домов на улицах Гоголя и Маяковского распишут стихами белорусских поэтов
27.11.2019 15:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время на стенах домов центральной части Бреста появятся стихи белорусских поэтов, сообщил TUT.BY автор проекта Денис Рабчук.
Уже согласовано размещение двух стихов Геннадия Буравкина и одного — Янки Купалы. Они появятся на зданиях на улице Гоголя и Маяковского в ближайшие дни, рассказал Рабчук.
В будущем число поэтических муралов в Бресте может увеличится. Проект предлагает украсить стены как минимум десяти зданий стихами белорусских авторов.
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Стихи появятся на домах на улицах Гоголя и Маяковского.
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