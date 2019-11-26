В часовне, где захоронили Калиновского и повстанцев, установили таблички с их именами в том числе и на белорусском

Источник материала: Tut.by

В часовне на кладбище Расу, где были торжественно захоронены повстанцы, установлены таблички с их именами на трех языках. Фото опубликовало на официальной странице в Facebook польское посольство в Вильнюсе.

Еще недавно, напомним, часовня выглядела так.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теперь ниши, где были установлены гробы, закрыты табличками с именами покоящихся там повстанцев. Имена на табличках выполнены на литовском, польском и белорусском языках. «Спасибо за их реализацию Вильнюсскому городскому совету, который отвечал за ремонт часовни, включая размещение табличек», — отметили в посольстве.













Торжественная церемония прощания с повстанцами прошла в Вильнюсе 22 ноября. Два года назад их останки случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина. О том, что найденные останки принадлежат повстанцам и руководителям восстания 1863 года Кастусю Калиновскому и Зигмунду Сераковскому, исследователи Вильнюсского университета объявили в марте 2019 года . Чуть позже было принято решение, что повстанцы будут перезахоронены в столице Литвы, а на мемориальных досках наряду с литовским и польским появится и белорусский язык. Официальный Минск получил приглашение принять участие в церемонии прощания с повстанцами. Позже белорусский МИД сообщил, что официальную белорусскую делегацию на мероприятии возглавит вице-премьер Игорь Петришенко.

Имена повстанцев, которых 22 ноября похоронили на вильнюсском кладбище Расу: Раймунд Земацкий, 53 года, настоятель из Лидского повета

Болеслав Колышка, 25 лет, родился в Карманишках Лидского повета

Юльян Лясневский, 31 год, управляющий в Большом Можейково Лидского повета, родился в Варшаве

Зигмунд Сераковский, 36 лет, родился в Волыни

Александр Равсковский, 27 лет, из Милюнцев Ошмянского повета

Юзаф Равковский, 36 лет, из Милюнцев Ошмянского повета

Кароль Сипович, 19 лет, место рождения — Волынь

Юзеф Яблонский, 20 лет, место рождения — Ломжа

Ян Беньковский, 26 лет, фельдшер, место рождения — Варшава

Генрих Маковецкий, 27 лет, хоружий корпуса лесничих, место рождения — Могилевская губерния

Владислав Николяй, 26 лет, из лютеранской шляхты Виленской губернии

Альберт Ляскович, 23 года, из Голдово Лидского повета

Кизимир Сычук, 26 лет, Вильня

Мечислав Дармановский, 27 лет, Варшава

Игнат Зданович, 23 года, Вильня

Титус Далевский, 23 года, место рождения — Кункулка Лидского повета

Якуб Чехан, 40 лет, Вильня

Эдвард Чаплинский, ученик аптекаря, из Паневежского повета

Ян Марчевский, 24 года, ученик фельдшера, место рождения — местечко Рава, Королевство Польское

Кастусь Винцент Калиновский, 26 лет, место рождения — Мостовляны Волковысского повета

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