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В часовне, где захоронили Калиновского и повстанцев, установили таблички с их именами в том числе и на белорусском

27.11.2019 18:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В часовне на кладбище Расу, где были торжественно захоронены повстанцы, установлены таблички с их именами на трех языках. Фото опубликовало на официальной странице в Facebook польское посольство в Вильнюсе.

Еще недавно, напомним, часовня выглядела так.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теперь ниши, где были установлены гробы, закрыты табличками с именами покоящихся там повстанцев. Имена на табличках выполнены на литовском, польском и белорусском языках. «Спасибо за их реализацию Вильнюсскому городскому совету, который отвечал за ремонт часовни, включая размещение табличек», — отметили в посольстве.




Торжественная церемония прощания с повстанцами прошла в Вильнюсе 22 ноября. Два года назад их останки случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина. О том, что найденные останки принадлежат повстанцам и руководителям восстания 1863 года Кастусю Калиновскому и Зигмунду Сераковскому, исследователи Вильнюсского университета объявили в марте 2019 года. Чуть позже было принято решение, что повстанцы будут перезахоронены в столице Литвы, а на мемориальных досках наряду с литовским и польским появится и белорусский язык. Официальный Минск получил приглашение принять участие в церемонии прощания с повстанцами. Позже белорусский МИД сообщил, что официальную белорусскую делегацию на мероприятии возглавит вице-премьер Игорь Петришенко.

Имена повстанцев, которых 22 ноября похоронили на вильнюсском кладбище Расу:

  • Раймунд Земацкий, 53 года, настоятель из Лидского повета
  • Болеслав Колышка, 25 лет, родился в Карманишках Лидского повета
  • Юльян Лясневский, 31 год, управляющий в Большом Можейково Лидского повета, родился в Варшаве
  • Зигмунд Сераковский, 36 лет, родился в Волыни
  • Александр Равсковский, 27 лет, из Милюнцев Ошмянского повета
  • Юзаф Равковский, 36 лет, из Милюнцев Ошмянского повета
  • Кароль Сипович, 19 лет, место рождения — Волынь
  • Юзеф Яблонский, 20 лет, место рождения — Ломжа
  • Ян Беньковский, 26 лет, фельдшер, место рождения — Варшава
  • Генрих Маковецкий, 27 лет, хоружий корпуса лесничих, место рождения — Могилевская губерния
  • Владислав Николяй, 26 лет, из лютеранской шляхты Виленской губернии
  • Альберт Ляскович, 23 года, из Голдово Лидского повета
  • Кизимир Сычук, 26 лет, Вильня
  • Мечислав Дармановский, 27 лет, Варшава
  • Игнат Зданович, 23 года, Вильня
  • Титус Далевский, 23 года, место рождения — Кункулка Лидского повета
  • Якуб Чехан, 40 лет, Вильня
  • Эдвард Чаплинский, ученик аптекаря, из Паневежского повета
  • Ян Марчевский, 24 года, ученик фельдшера, место рождения — местечко Рава, Королевство Польское
  • Кастусь Винцент Калиновский, 26 лет, место рождения — Мостовляны Волковысского повета

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Теги: Минск
 
 
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Теперь ниши, где были установлены гробы, закрыты табличками с именами покоящихся там повстанцев. Имена на табличках выполнены на литовском, польском и белорусском...
 
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