Ограбление в Дрездене: опубликован список пропавших сокровищ, воров просят не ломать произведения искусства

Источник материала: Tut.by

Дрезденская сокровищница «Зеленый свод» опубликовала в среду, 27 ноября, список ювелирных изделий, похищенных в результате ограбления 25 ноября. Согласно документу, преступникам удалось завладеть двенадцатью ювелирными изделиями, а также несколькими драгоценными пуговицами для юбок и украшенной бриллиантами шпагой.



Фото: polizeidirektion dresden

Как сообщает музей, похищены были драгоценности XVIII века из трех так называемых гарнитуров, изготовленные для саксонских королей Августа Сильного и Августа III.





Эти украшения состоят в общей сложности из более ста отдельных деталей, указывается в сообщении.





Кроме прочего, был украден эполет из бриллиантового гарнитура с бриллиантом «Саксонский белый». Этот особенно крупный бриллиант имеет вес 49,84 карата. Его стоимость эксперты оценивают в 10−12 млн долларов. Кроме него, в эполете имелись и другие крупные бриллианты — весом в 39,5 и 21 карата.





Добычей грабителей стала также звезда польского Ордена Белого Орла, изготовленная в середине XVIII века из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра. В центре этой звезды красуется бриллиант весом 20,189 карта.





Что известно об ограблении музея «Зеленый свод» в Дрездене

По последним данным полиции, преступление было совершено четырьмя грабителями. Как сообщается на сайте саксонской полиции, расследование затрудняет тот факт, что грабители распылили на месте преступления порошковый огнетушитель, из-за которого считывание следов оказалось чрезвычайно трудным.

В настоящий момент следователи особой комиссии «Эполет» просматривают записи камер наблюдения, а также проверяют более 200 свидетельских показаний, говорится далее в документе.

Грабители проникли в сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене утром в понедельник, 25 ноября, через окно. Как показывают опубликованные в интернете кадры камер видеонаблюдения, преступники разбили выставочную витрину с помощью топора. С места преступления они скрылись на поджидавшем их автомобиле, который они позже подожгли в одном из близлежащих подземных гаражей. Само ограбление длилось всего несколько минут.

По данным музея «Зеленый свод», точный ущерб от ограбления оценить невозможно, поскольку представленные в нем ювелирные украшения не имели продажной стоимости. В то же время немецкие СМИ сообщают, что общая стоимость украденных драгоценностей может составлять один миллиард евро.





Специалисты предупреждают, что похищенные драгоценности могут исчезнуть навсегда — продать их крайне сложно, и чаще всего в подобных случаях ювелирные изделия варварски разламывают, чтобы извлечь камни и реализовать их на рынке по отдельности — или распилить. По словам директора музея, это было бы трагедией.



Фото: polizeidirektion dresden

Полиция опубликовала фотографии некоторых украденных экспонатов и обратилась с призывом к гражданам — сообщить, если они увидят их.