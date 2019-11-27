ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ограбление в Дрездене: опубликован список пропавших сокровищ, воров просят не ломать произведения искусства

28.11.2019 00:50 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дрезденская сокровищница «Зеленый свод» опубликовала в среду, 27 ноября, список ювелирных изделий, похищенных в результате ограбления 25 ноября. Согласно документу, преступникам удалось завладеть двенадцатью ювелирными изделиями, а также несколькими драгоценными пуговицами для юбок и украшенной бриллиантами шпагой.


Фото: polizeidirektion dresden

Как сообщает музей, похищены были драгоценности XVIII века из трех так называемых гарнитуров, изготовленные для саксонских королей Августа Сильного и Августа III.


Эти украшения состоят в общей сложности из более ста отдельных деталей, указывается в сообщении.


Кроме прочего, был украден эполет из бриллиантового гарнитура с бриллиантом «Саксонский белый». Этот особенно крупный бриллиант имеет вес 49,84 карата. Его стоимость эксперты оценивают в 10−12 млн долларов. Кроме него, в эполете имелись и другие крупные бриллианты — весом в 39,5 и 21 карата.


Добычей грабителей стала также звезда польского Ордена Белого Орла, изготовленная в середине XVIII века из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра. В центре этой звезды красуется бриллиант весом 20,189 карта.


Что известно об ограблении музея «Зеленый свод» в Дрездене

По последним данным полиции, преступление было совершено четырьмя грабителями. Как сообщается на сайте саксонской полиции, расследование затрудняет тот факт, что грабители распылили на месте преступления порошковый огнетушитель, из-за которого считывание следов оказалось чрезвычайно трудным.

В настоящий момент следователи особой комиссии «Эполет» просматривают записи камер наблюдения, а также проверяют более 200 свидетельских показаний, говорится далее в документе.

Видео: Polizei Sachsen

Грабители проникли в сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене утром в понедельник, 25 ноября, через окно. Как показывают опубликованные в интернете кадры камер видеонаблюдения, преступники разбили выставочную витрину с помощью топора. С места преступления они скрылись на поджидавшем их автомобиле, который они позже подожгли в одном из близлежащих подземных гаражей. Само ограбление длилось всего несколько минут.

По данным музея «Зеленый свод», точный ущерб от ограбления оценить невозможно, поскольку представленные в нем ювелирные украшения не имели продажной стоимости. В то же время немецкие СМИ сообщают, что общая стоимость украденных драгоценностей может составлять один миллиард евро.


Специалисты предупреждают, что похищенные драгоценности могут исчезнуть навсегда — продать их крайне сложно, и чаще всего в подобных случаях ювелирные изделия варварски разламывают, чтобы извлечь камни и реализовать их на рынке по отдельности — или распилить. По словам директора музея, это было бы трагедией.


Фото: polizeidirektion dresden

Полиция опубликовала фотографии некоторых украденных экспонатов и обратилась с призывом к гражданам — сообщить, если они увидят их.

 
 
Ссылка на источник 118
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным музея «Зеленый свод», точный ущерб от ограбления оценить невозможно, поскольку представленные в нем ювелирные украшения не имели продажной стоимости.
 
Новости дня
Новости культуры
 
В часовне, где захоронили Калиновского и повстанцев, установили таблички с их именами в том числе и на белорусском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика