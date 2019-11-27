|
Картины этого белоруса впечатлили директора Лувра. Пройдите тест о художнике
28.11.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 ноября 2019 года в Национальном художественном музее откроется новый раздел постоянной экспозиции — «Вселенная Язепа Дроздовича». В связи с этим событием вспомним основные факты из биографии знаменитого белорусского художника, который несколько лет назад впечатлил директора Лувра. Тот, видевший почти все в мировом искусстве, вежливо осматривал коллекцию Художественного, но не проявлял большого интереса ни к одной картине. Пока не увидел «Сатурнянку» Язепа Дроздовича. Итак — к тесту!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября 2019 года в Национальном художественном музее откроется новый раздел постоянной экспозиции - «Вселенная Язепа Дроздовича». В связи с этим событием вспомним...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)