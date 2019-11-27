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Картины этого белоруса впечатлили директора Лувра. Пройдите тест о художнике

28.11.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 ноября 2019 года в Национальном художественном музее откроется новый раздел постоянной экспозиции — «Вселенная Язепа Дроздовича». В связи с этим событием вспомним основные факты из биографии знаменитого белорусского художника, который несколько лет назад впечатлил директора Лувра. Тот, видевший почти все в мировом искусстве, вежливо осматривал коллекцию Художественного, но не проявлял большого интереса ни к одной картине. Пока не увидел «Сатурнянку» Язепа Дроздовича. Итак — к тесту!

 
 
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29 ноября 2019 года в Национальном художественном музее откроется новый раздел постоянной экспозиции - «Вселенная Язепа Дроздовича». В связи с этим событием вспомним...
 
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