Картины этого белоруса впечатлили директора Лувра. Пройдите тест о художнике

Источник материала: Tut.by

29 ноября 2019 года в Национальном художественном музее откроется новый раздел постоянной экспозиции — «Вселенная Язепа Дроздовича». В связи с этим событием вспомним основные факты из биографии знаменитого белорусского художника, который несколько лет назад впечатлил директора Лувра. Тот, видевший почти все в мировом искусстве, вежливо осматривал коллекцию Художественного, но не проявлял большого интереса ни к одной картине. Пока не увидел «Сатурнянку» Язепа Дроздовича. Итак — к тесту!