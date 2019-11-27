Могла стать гимном Беларуси. Как звучит песня «Погоня» с оркестром

Источник материала: Tut.by

Песню «Погоня», созданную на основе одноименного стихотворения Максима Богдановича, впервые записали с участием оркестра и хора. Об этом TUT.BY рассказал Павел Белоус, руководитель проекта Symbal.by.

Видео: symbal by

Музыкальным редактором и аранжировщиком стал известный белорусский композитор Константин Еськов. Первоначальный вариант музыки Николая Щеглова-Куликовича писался для хорового акапельного исполнения (именно в таком варианте раньше исполнялась песня).

Инициатором проекта выступил активист Антон Межа. На аранжировку, репетиции и запись ушло около 2 тысяч долларов. Все работы продолжались два года.



Фото: symbal.by

Над записью «Погони» работали несколько десятков людей из разных столичных коллективов. Каких именно, организаторы просят не называть.



Фото: symbal.by

Белорусский видеорежиссер Иван Муравьев сделал эмоциональное видео, где использовал новую запись «Погони» и кадры из перезахоронения Кастуся Калиновского и повстанцев 1863—1864 годов, снятые им в Вильнюсе.

В начале 1990-х «Погоня» рассматривалась как один из претендентов на статус государственного гимна Беларуси.