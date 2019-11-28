Внимание и понимание

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Люди с ограниченными возможностями — это особые люди, нуждающиеся во внимании и понимании. В Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» таких 1004 человека. День инвалидов им дорог, как остальным их профессиональные праздники.

Наша организация существует только за счет членских взносов, которые идут на поздравления ветеранам и соболезнования их семьям, подписку на газету «Вместе», посещения на дому. Также мы стараемся разнообразить будни наших подопечных: проводим экскурсии, спартакиады, конкурсы, выставки, а 2 — 6 декабря проведем акцию «Маршрут добра». У нас действуют хор «Оптимисты» и ансамбль «Элегия», которые часто выезжают с концертами в наши первичные организации по району, выступали в Гродно на фестивале национальных культур и на «Славянском базаре в Витебске».

Правление Несвижской районной организации ОО «БелОИ» всегда заранее готовится ко Дню инвалидов Республики Беларусь совместно с районной организацией Белорусского Общества Красного Креста и отделением обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения. Следует отметить, что заведующая отделением Н.В. Дигмунтович и специалист по социальной работе Г.Л. Бушмакина всегда идут навстречу нашим пожеланиям в проведении мероприятий и экскурсий. Вместе с РТЦСОН были организованы совместные мероприятия в Клубе для пожилых «Альбом моей жизни», экскурсии в Несвижский историко-краеведческий музей, в Мирский замок, на родину Адама Мицкевича в Новогрудок и на стеклозавод «Неман» в поселке Березовка, где находится одно из старейших предприятий по производству стекла в Беларуси, состоялся отдых на озере «Свитязь», а посетить Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны мы смогли благодаря начальнику управления по образованию, спорту и туризму Е.В. Клишевич, выделившей транспорт.

В должности председателя правления районной организации я работаю уже 26 лет. Всё это время меня окружали самые искренние, замечательные люди. Это — потрясающий и душевный человек И.А. Чемеревская, ранее занимавшая должность начальника управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома, а теперь находящаяся на заслуженном отдыхе; ее преемница, которая просто лучится душевным теплом, Т.В. Толстик; заместитель начальника управления — начальник отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения, компетентный специалист райисполкома Т.В. Мухлынина; директор Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения, неравнодушный к нашим проблемам человек, Н.Г. Корсак и всегда с большим уважением относящийся к членам общества заместитель председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков.

Галина ГАЛАБУРДА,

председатель правления Несвижской районной организации

ОО «Белорусское общество инвалидов».