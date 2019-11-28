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Самое время быть здоровым!

29.11.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Осень, как обычно, приносит с собой целый букет простудных заболеваний. Общеизвестно, что чаще всего им подвержены дети и пожилые люди. Поэтому в отделении обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста готовы встретить грипп и другие простудные заболевания во всеоружии. Помочь нам в этом вызвалась фитотерапевт Т.И. Минякова — представитель фирмы «Падисс», реализующей лекарственные растения и фиточаи.

Самое время быть здоровым!

Татьяна Ивановна рассказала присутствующим о природных антибиотиках, о том, запахи каких трав и специй «не нравятся» вирусам, какие сборы помогут быстро справиться с простудой.

Беседа была очень интересной и содержательной, многие записывали рецепты оздоравливающих напитков на все случаи жизни. В течение беседы пробовали разные травяные чаи, рекомендованные для профилактики простудных заболеваний: с ромашкой, шиповником, липой, чабрецом. А наши запасливые хозяйки принесли к чаю мед, ва- ренье и домашнюю выпечку.

Конечно, чтобы укрепить здо- ровье, пожилым людям недостаточно одних лекарственных растений. Для этого необходимо также вести активный образ жизни: заниматься оздоровительно-восстановительной гимнастикой, гулять на свежем воздухе, регулярно посещать бассейн и тренажерный зал, принимать активное участие в районных мероприятиях. В этом и многом другом  пожилым людям помогают специалисты отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

В преддверии Международного дня инвалидов в нашем отделении запланировано много интересных событий. 28 ноября состоится экскурсия «Святые места родной земли», 2 декабря пройдет мастер-класс «Я — художник», 5 декабря пожилые люди и инвалиды посетят развлекательный центр «Бумеранг», 11 декабря в «Школе безопасности» состоится встреча с нотариусом С.Е. Соколовой, которая даст бесплатные консультации.

Двери отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста всегда открыты для неработающих пожилых людей, старше 60 лет. Мы поможем вам организовать интересный досуг и, при необходимости, обеспечим дневной присмотр на безвозмездной основе.

Галина Бушмакина,

специалист по социальной

работе отделения обеспечения дневного пребывания

для граждан пожилого возраста Несвижского РТЦСОН.

 


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Осень, как обычно, приносит с собой целый букет простудных заболеваний. Общеизвестно, что чаще всего им подвержены дети и пожилые люди.
 
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